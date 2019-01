Wisła złożyła do sądu wniosek o wpisanie nowego zarządu

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

W Wiśle Kraków trwa wyścig z czasem. Prawnicy i działacze starają się rozwikłać skomplikowaną sytuację finansową i prawną przed pierwszym meczem rundy wiosennej ekstraklasy, który Wisła ma rozegrać 11 lutego. Kasa klubu nadal świeci pustkami, a ewentualne rozmowy z potencjalnymi inwestorami blokuje niejasna sytuacja właścicielska.

Według części prawników umowa sprzedaży akcji klubu zawarta w grudniu pomiędzy Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków a spółkami Alelega SARL i Noble Capital Partners Ltd. może być ważna, a jeśli tak - klub należy do inwestorów, którzy co prawda nie zapłacili za Wisłę ani złotówki, ale zniknęli z akcjami spółki.

Z kolei władze Towarzystwa Sportowego wspierane przez byłego właściciela Legii Warszawa Bogusława Leśnodorskiego i jego kancelarię prawną stoją na stanowisku, że umowa sprzedaży nie weszła w życie z powodu braku jakiejkolwiek wpłaty ze strony kupujących i to TS Wisła jest właścicielem akcji klubu.

Wniosek złożony

Błaszczykowski po rozmowie z władzami Wisły. Chce grać za darmo, ale to nie wszystko Przed środowym... czytaj dalej » We wtorek Wisła złożyła w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wniosek o wykreślenie dotychczasowych władz klubu, czyli prezes Marzeny Sarapaty oraz wiceprezesa Daniela Gołdy i wpisanie nowego prezesa Rafała Wisłockiego.

Co taki wniosek oznacza dla klubu? - Jeśli sąd przychyli się do wniosku Wisły Kraków S.A., może mieć to kluczowe znaczenie dla dalszego działania klubu. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym daje domniemanie, że obecny zarząd może skutecznie reprezentować klub. To będzie przypieczętowanie wyboru nowych władz, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia sporu. I może mieć duże znaczenie przy rozmowach z potencjalnymi inwestorami - uważa Paweł Karasiński, radca prawny z kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, specjalizujący się m.in. w prawie spółek.

Problemem dla Wisły może być jedynie termin rozpatrzenia wniosku - standardowo taka procedura trwa około miesiąca. Ale jak nieoficjalnie usłyszeliśmy w krakowskim sądzie, ze względu na charakter sprawy w przypadku Wisły termin może zostać znacząco skrócony.

Nie chcą negocjować z Hartlingiem

W Wiśle będą nerwowo oczekiwali na rozstrzygnięcie krakowskiego sądu, ponieważ w walce o klub uaktywnił się Mats Hartling, przedstawiający się jako osoba, która w imieniu Noble Capital Partners Ltd. nabyła w grudniu 40 proc. akcji Wisły.

Szwed w mailach wysyłanych do Wisły twierdzi, że znalazł w Londynie inwestorów chętnych do wyłożenia co najmniej 12 milionów na klub i chciałby odzyskać kontrolę nad spółką. Przedstawiciele Wisły odpowiedzieli Hartlingowi, że nie uznają jego roszczeń i nie mają zamiaru podejmować z nim żadnych negocjacji.

Wisła w zawieszeniu

Zawirowania w klubie sprawiły, że w ubiegłym tygodniu Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zawiesiła Wiśle licencję na grę w ekstraklasie, co oznacza, że na tę chwilę Biała Gwiazda nie może występować w rozgrywkach. Aby powrócić do rozgrywek, musi przekazać związkowi oficjalne informacje z potwierdzeniem, kto jest właścicielem i prezesem klubu.

Planowane na dziś kolejne posiedzenie komisji zostało przełożone na piątek.

Wisła po 20 kolejkach z dorobkiem 29 punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli. Pierwszy mecz po przerwie zimowej ma zagrać na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.