Milan w kryzysie. "Zawstydzono nas. Cierpimy"

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

14.04 | Krzysztof Piątek miał w meczu z Lazio dwie dogodne sytuacje na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w lidze włoskiej, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Polski snajper Milanu w jednej sytuacji podpadł też rzymianom za rzekome symulowanie faulu.

Pierwszy półfinałowy mecz w Rzymie, rozegrany pod koniec lutego, zakończył się remisem 0:0. To pozwalało Milanowi realnie myśleć o finale Pucharu Włoch, co obok awansu do Ligi Mistrzów było celem drużyny na ten sezon. Marzenia zostały unicestwione w 58. minucie, gdy po kontrataku Pepe Reinę pokonał Joaquin Correa.

Piątek wtopił się w tłum. Milan odpadł w półfinale Pucharu Włoch Celem AC Milan na... czytaj dalej » - W pierwszej połowie radziliśmy sobie dobrze, ale po przerwie Lazio miało trzy szanse, a my nie poruszaliśmy się bez piłki wystarczająco dobrze - ocenił Gattuso.

Przyczyny kryzysu nieznane

41-letni szkoleniowiec podczas pomeczowej konferencji prasowej ocenił, że "Lazio w pełni zasłużyło na zwycięstwo, a jego ekipa została zawstydzona".

- To dla nas trudny moment. Cierpimy i musimy odwrócić kartę. W niedzielę czeka nas kolejny mecz o być albo nie być. Do tego czasu musimy zrozumieć, dlaczego znaleźliśmy się w dołku. Lazio zasłużyło na awans, a nasi fani na dużo lepszą grę - podkreślił.

Tym razem Gattuso zdecydował się na system 3-4-3, ale jego piłkarze znów mieli ogromne problemy ze stwarzaniem sytuacji bramkowych.

- Czasem wprowadza się zmiany, by poprawić grę, uskrzydlić zespół. Coś u nas nie działa od miesiąca. Nie sądzę, by chodziło wyłącznie o kwestie fizyczne. Tu chodzi o mentalność i aspekty taktyczne. Gramy poniżej naszych możliwości. Nie chodzi tu o postawę pojedynczych zawodników, cały zespół zrobił krok w tył. Gramy na zaciągniętym hamulcu ręcznym i płacimy tego cenę. Do końca sezonu pozostał miesiąc i naszym obowiązkiem jest podnieść się i dać z siebie wszystko – podsumował Gattuso.

Na pięć kolejek przed zakończeniem Serie A Milan zajmuje czwarte miejsce w tabeli, premiowane grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Piąta Atalanta ma jednak tyle samo punktów, a szósta Roma tylko jeden mniej. Rossoneri zagrają jeszcze w lidze z Torino, Bologną, Fiorentiną, Frosinone i SPAL.