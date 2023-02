Bielik doczekał się pierwszego gola w sezonie. "Minęło trochę czasu"

Gospodarze prowadzili od 10. minuty po bramce Tunezyjczyka Hannibala Mejbriego. Bielik ustalił wynik w 52. minucie. Tym razem strzelec pierwszego gola zamienił się w asystenta, a pomocnik reprezentacji Polski wyskoczył najwyżej do jego dośrodkowania z rzutu rożnego i strzałem głową pokonał bramkarza Davida Buttona.

Źródło: Getty Images W ten sposób Bielik zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie dla Birmingham

Bielik: musieliśmy trzymać się razem

Dla 25-latka był to pierwszy gol w tym sezonie i pierwszy od 30 stycznia 2022 roku i meczu z... Birmingham. Wtedy Polak reprezentował jeszcze barwy Derby County. W lipcu ubiegłego roku został wypożyczony. Umowa ma obowiązywać do końca bieżącego sezonu.

- Minęło trochę czasu, odkąd zdobyłem bramkę, więc bardzo się cieszę, że się udało. Jestem wdzięczny za pomoc drużynie. Dwa mecze temu byliśmy w naprawdę trudnej sytuacji, musieliśmy trzymać się razem. Wiedzieliśmy, że musimy się odkopać i teraz to się udało. Wszyscy dali z siebie więcej niż 100 procent - ocenił Bielik po spotkaniu.



”I acted like I was gonna cross and I shot”



Hannibal Mejbri and Krystian Bielik talk through their goals as Birmingham took the three points against West Brom and climbed two places in the Championship pic.twitter.com/qnAGWRTNHB — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 10, 2023





W tabeli drużyna Polaka zajmuje 16. miejsce z dorobkiem 38 pkt. Prowadzi Burnley - 65 pkt.



Bielik występował już w Birmingham w 2017 roku, wówczas na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu. Później grał m.in. w Charlton Athletic, a od 2019 roku w Derby County.



25-letni defensywny pomocnik zagrał we wszystkich czterech meczach reprezentacji Polski w niedawnych mistrzostwach świata w Katarze.