Bielik wierzy w siebie. "Liczę na to, że zagram w pierwszej jedenastce"

Bielik zapewnił na konferencji prasowej, że jest w dobrej formie.

- Ostatnio skupiałem się na grze w Birmingham i pokazaniu, że po kontuzji nie ma śladu. Jestem w dobrej formie fizycznej. Nigdy nie zawiodłem trenera i wierzę w to, że znajdę się w pierwszej jedenastce - powiedział kadrowicz przed meczem z Chile.

Bielik pozytywny przed mundialem

Bielik zadebiutował w pierwszej reprezentacji w 2019 roku za kadencji Jerzego Brzęczka. Od tamtej pory rozegrał w kadrze jednak tylko pięć meczów, gdyż wiele czasu stracił przez kontuzje. Ostatni raz w narodowych barwach wystąpił w marcu w wygranym 2:0 starciu ze Szwecją.



- Dobrze być w tym wąskim gronie i spotkać chłopaków - przyznał Bielik. - To dla mnie nic nowego. Nie było mnie tu ze względu na uraz kolana, po którym nie ma już śladu. W meczu z Chile chcę zagrać jak najlepiej, pokazać swoje możliwości i przygotować się na mundial w Katarze. Mam nadzieję, że dostanę swoją szansę, i pokażę, na co mnie stać - oświadczył pomocnik.



Towarzyski mecz z Chile na stadionie Legii Warszawa odbędzie się w środę o godz. 18. Dzień później kadra Polski wyleci na mundial w Katarze.



- Atmosfera jest bardzo dobra - zapewnił Bielik. - Sztab i zawodnicy są pozytywnie nastawieni do tego, co nasz czeka. Żyjemy jutrzejszym meczem. Każdy zawodnik chce się pokazać z jak najlepszej strony. Jutro zagramy z mocnym przeciwnikiem. Wierzymy, że możemy osiągnąć sukces. Mamy bojowe nastawienie. Chcemy wyjść z grupy. Jeśli z Meksykiem uda nam się zdobyć trzy punkty, to będzie to bardzo dobry start. Liczę, że będzie to dla nas udany turniej - stwierdził zawodnik grający w Birmingham City. Bielik jest graczem Derby County, a w tym sezonie został wypożyczony i wystąpił w 13 meczach Championship.

Źródło: Getty Images Krystian Bielik w starciu ze Zlatanem Ibrahimoviciem

Zagra jako defensywny pomocnik?

Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych na mundialu w Katarze będzie Meksyk. Następnie zmierzą się z Arabią Saudyjską i Argentyną.



- Nie wgłębiłem się w drużynę Meksyku, ale trzeba podchodzić do nich z szacunkiem. To mocna reprezentacja, która zazwyczaj gra bardzo dobrze na dużych turniejach. Meksykanie mogą być lepiej przygotowani do warunków klimatycznych. Będzie to dla nas duże wyzwanie, ale wierzę, że to my wyjdziemy z tego zwycięsko - oznajmił piłkarz.



Bielik będzie występować w kadrze z numerem 6, co może sugerować, że trener Czesław Michniewicz zamierza wystawiać go na pozycji defensywnego pomocnika. Piłkarz jest jednak dużo bardziej wszechstronny.



- Czuję się defensywnym pomocnikiem, ale dla reprezentacji U21 grałem jako środkowy obrońca. Ze Szkocją zagrałem na tej pozycji, gdy wszedłem za Bartka Salamona. W klubie zazwyczaj gram jako defensywny pomocnik. Gdy otrzymałem numer 6, pojawił się uśmiech na twarzy, bo jest to miłe. Czuje się szóstką reprezentacji Polski. Zazwyczaj Jacek Góralski grał z tym numerem. Zrobię wszystko, żeby ten numer został u mnie na dłużej - zadeklarował reprezentant Polski.

Starcie z Chile będzie ostatnim sprawdzianem zawodników Michniewicza przed mundialem w Katarze.