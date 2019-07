"The Telegraph": angielskie kluby w kolejce po Bielika

Merih Demiral w Juventusie, a Samir Nasri w Anderlechcie – to kluczowe transfery piątku. Oto karuzela transferowa z 5 lipca.

Znakomity sezon w Charlton i bardzo udane młodzieżowe Euro wciąż nie przekonały Arsenalu do tego, że Bielik jest w stanie podjąć walkę o miejsce w pierwszej drużynie Kanonierów. Jak informuje "The Telegraph", londyński klub wolałby sprzedać reprezentanta Polski, o ile ten nie przedłuży obowiązującego kontraktu.

Nowa polityka Arsenalu

W poprzednich latach Arsenal miał mnóstwo problemów z piłkarzami, których umowy dobiegały końca. By zatrzymać w klubie Mesuta Oezila poważnie naruszono strukturę płac, a Aarona Ramseya puszczono do Juventusu za darmo.

Przypadki obu piłkarzy sprawiły, że Kanonierzy postanowili wdrożyć koncepcję pozbywania się zawodników z kontraktami wygasającymi w przeciągu roku. To może odbić się na sytuacji Bielika, który dostanie zielone światło na transfer definitywny, o ile nie przedłuży obowiązującej do lata 2021 roku umowy z klubem.

Innym rozwiązaniem jest kolejne wypożyczenie w obecnym oknie transferowym, które być może pozwoliłoby zwiększyć wartość Polaka w kontekście jego sprzedaży latem 2020 roku.

Chętnych nie brakuje

Wiele klubów z Championship już teraz wierzy, że 21-latek doskonale poradziłby sobie na zapleczu Premier League. Zawodnikiem zainteresowany ma być też AC Milan i kluby Bundesligi. o czym informował niedawno "Przegląd Sportowy".



Do Arsenalu Bielik przeszedł w 2015 roku z Legii Warszawa za 2,25 mln euro. W ostatnim sezonie rozegrał w barwach Charlton w League One (trzeci poziom rozgrywkowy) 34 mecze, strzelając cztery gole. Wcześniej był wypożyczany do Birmingham City i Walsall.

Obrońca, występujący też niekiedy jako defensywny pomocnik, ze znakomitej strony pokazał się tego lata podczas mistrzostw Europy do lat 21, strzelając gole w grupowych meczach z Belgią i Włochami.