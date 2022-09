O śmierci królowej dowiedzieli się w trakcie meczu. Piękna reakcja piłkarzy Arsenalu

Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w wieku 96 lat - przekazał o godzinie 19.30 czasu polskiego Pałac Buckingham. Na tronie zasiadała od 1952 roku, czyli dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol.

Minuta ciszy dopiero po przerwie

Pamięć monarchini uczczono na wielu sportowych arenach, w tym między innymi podczas wielkoszlemowego US Open.

Nie inaczej było na Kybunpark w Sankt Gallen, gdzie swoje spotkanie w Lidze Europy rozgrywały FC Zurych oraz Arsenal. W tym przypadku sytuacja była jednak dość nietypowa.

Podopieczni Mikela Artety byli bowiem jedyną angielską drużyną, której czwartkowy mecz w europejskich pucharach rozpoczął się o 18.45. W momencie podania informacji o śmierci Elżbiety II, obie ekipy schodziły na przerwę.

Po powrocie na murawę wszyscy na stadionie już wiedzieli, co się stało, a reakcją była minuta ciszy przed rozpoczęciem drugiej połowy.

Źródło: Getty Images Piłkarze Arsenalu oraz FC Zurych uczcili pamięć Elżbiety II minutą ciszy

Arsenal wyróżniony przez Elżbietę II

Co ciekawe, Arsenal to jedyny brytyjski klub, którego członkowie zostali zaproszeni na audiencję u panującej przez ostatnie 70 lat królowej. Miało to miejsce w lutym 2007 roku, a na archiwalnych fotografiach z tamtej uroczystości można zobaczyć chociażby legendarnego trenera Arsene'a Wengera czy napastnika Thierry'ego Henry'ego.



Arsenal are the only football club to get invited for tea with the Queen, Thierry Henry introduced her to everyone pic.twitter.com/2QnRFcISx0 — SPORTbible (@sportbible) September 9, 2022





"Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Jej Wysokości. Wraz z wieloma naszymi kibicami, poświęcimy czas na opłakiwanie i refleksję nad jej niesamowitym życiem i oddaną służbą" - to z kolei informacja, jaką po śmierci Elżbiety II można było przeczytać na koncie popularnych Kanonierów w mediach społecznościowych.



We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022





Spotkanie ostatecznie zakończyło się wygraną londyńczyków 2:1. Bramki dla Arsenalu zdobyli Marquinhos oraz Eddie Nketiah. Dla gospodarzy trafił Mirlind Kryeziu.

W drugim meczu grupy A PSV Eindhoven zremisowało z Bodoe/Glimt 1:1.