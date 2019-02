Lewandowski bez zmiennika, trener spokojny. "Mamy Thomasa i Serge'a"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Transfer 31-letniego Niemca do chińskiego Tianjin Teda na pierwszy rzut oka mógł zaskoczyć. Co prawda Wagner zagrał w tym sezonie w ledwie siedmiu meczach (dwa razy w podstawowym składzie) i nie strzelił żadnego gola, ale kiedy była potrzeba, pomagał Lewandowskiemu złapać oddech. Teraz Polak już na Wagnera liczyć nie może, a przecież Bayern wciąż rywalizuje w lidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. Zmęczenie na pewno przyjdzie.

Mueller i Gnabry w ataku

Marnujący karnego Lewandowski. Wyjątkowo rzadki obrazek Widok Roberta... czytaj dalej » "Co jeśli Polak odniesie kontuzję?" - pyta "Bild", zauważając, że mistrzowie Niemiec nie ściągnęli w dopiero co zakończonym oknie transferowym żadnego innego napastnika. "Szczególnie zimą trudno jest sprowadzić gracza, który zająłby miejsce na ławce rezerwowych, był alternatywą dla Lewandowskiego, ale też mógłby pomóc golami w ważnych meczach" - dodano.

Wątpliwości dziennikarzy zostały rozwiane przez samego Kovaca. Chorwacki trener dużym zaufaniem darzy Thomasa Muellera i Serge'a Gnabry'ego i to oni w razie potrzeby zagrają najbliżej bramki rywali.

- Mamy Thomasa i Serge'a, którzy mogą grać na tej pozycji i mają już na niej doświadczenie - stwierdził szkoleniowiec cytowany przez "Suedkurier". Kovac krótko wytłumaczył również dlaczego do Bayernu nie został kupiony inny napastnik. - Na świecie jest może dwóch napastników, którzy mogliby zastąpić Lewandowskiego - przyznał, dając do zrozumienia, że na rynku nie był dostępny żaden napastnik choćby zbliżony klasą do Polaka.

Wygląda zatem na to, że w rundzie wiosennej "Lewy" nie będzie miał zbyt wielu okazji do odpoczynku. Polak cieszy się w Monachium statusem gwiazdy, ale trudno się temu dziwić. W 18 meczach Bundesligi strzelił dwanaście goli (jednego więcej ma Luka Jović z Eintrachtu) i zanotował sześć asyst. Prawdziwym popisem była w jego wykonaniu także faza grupowa Champions League, którą zakończył z ośmioma golami.