"Jest w pierwszej trójce na świecie". Kovac docenia Lewandowskiego

Ostatnio o polskim napastniku jest głośno. Od eksperta telewizji Sky Dietmara Hamanna Lewandowski usłyszał, że stał się problemem dla Bayernu i powinien zostać sprzedany. - Jego teatralne zachowanie, wymachiwanie rękoma, a czasem bierna postawa na boisku sprawiają, że musi być odbierany przez kolegów jako "samotny wilk" - tłumaczył były reprezentant Niemiec.



Jego słowa wywołały falę dyskusji. Lewandowskiego w obronę wziął dyrektor sportowy monachijczyków Hasan Salihamidzić. Teraz na temat Polaka wypowiedział się Kovac.



- Lewandowski jest liderem Bayernu oraz kapitanem reprezentacji Polski, piłkarzem, który ma charakter i cechy przywódcy. Oczywiście, że strzela gole, ale uważam, że robi dużo więcej dla zespołu. Czytałem ostatnio, że ma więcej asyst niż ktokolwiek inny w tym sezonie. To pokazuje jego wartość w Bayernie. Nie tylko w ataku, ale i w obronie. Jest ważnym graczem dla drużyny, także dla trenera - stwierdził Chorwat w rozmowie opublikowanej przez oficjalną stronę Bundesligi.

"Pierwsza trójka na świecie"

"To Hamann jest problemem, nie Lewandowski". Bayern broni swojego kapitana Dyrektor sportowy... czytaj dalej » Szkoleniowiec mistrzów Niemiec zapytany o to, czy Lewandowski przejdzie do historii Bayernu oraz całych rozgrywek, odpowiedział: - Z pewnością jako jeden z najlepszych piłkarzy w historii ligi. Nie wiem, ile bramek zdobył dla Bayernu i Borussii Dortmund, może nie ma tyle rozegranych meczów co Gerd Mueller, ale na pewno spróbuje się do niego zbliżyć (Mueller ma 365 goli w Bundeslidze, Lewandowski - 193).



- W moim przekonaniu jest w pierwszej trójce najlepszych piłkarzy na świecie. Bayern może być szczęśliwy, że go mamy - skwitował.



Lewandowski w tym sezonie Bundesligi strzelił do tej pory 13 goli i zanotował dziewięć asyst. Łącznie we wszystkich rozgrywkach uzbierał 25 bramek i 11 asyst.

Bayern musi gonić w tabeli prowadzącą Borussię Dortmund, do której traci pięć punktów. Kolejnym rywalem bawarskiej ekipy będzie w piątek Augsburg.