Jak można było tego nie trafić? Niesamowite pudło Abrahama

26.05 | Jose Mourinho zdobył z AS Roma Ligę Konferencji po zwycięstwie z Feyenoordem 1:0. Od pierwszej minuty wystąpił Nicola Zalewski.

26.05 | Rzym oszalał. AS Roma, w barwach której 67 minut rozegrał Nicola Zalewski, pokonała w Tiranie Feyenoord Rotterdam 1:0 w pierwszym w historii finale piłkarskiej Ligi Konferencji.

Roma w obecnym sezonie plasuje się w górnej części tabeli włoskiej ekstraklasy, mimo że jest bardzo nieskuteczna. Piłkarze trenera Jose Mourinho w 11 meczach strzelili tylko 13 goli, znacznie ustępując wszystkim zespołom z czołówki.

Abraham nie trafił do pustej bramki

Problemy ze skutecznością rzymian potwierdziły się także w spotkaniu z Veroną.

W 19. minucie meczu Abraham dostał idealne podanie w pole karne, w pełnym biegu minął golkipera gospodarzy Lorenzo Montipo i miał przed sobą tylko pustą bramkę. Wszyscy kibice Romy zapewne unieśli już ręce w geście triumfu, a tymczasem Anglik... fatalnie spudłował! Piłka trafiła tylko w boczną siatkę.

What a miss from Tammy Abraham pic.twitter.com/0YHK7UQjoV — Football Report #BerhalterOut #NashOut (@FootballReprt) October 31, 2022

Abraham mógł tylko chwycić się za głowę, ale na pewno liczył, że jeszcze się zrehabilituje. Miał na to idealną okazję w doliczonym czasie do pierwszej połowy. Tym razem uderzał z bliska, mając przed sobą otwartą drogę do bramki, ale trafił w słupek.

Anglik miał o tyle szczęście, że do dobitki zdążył Nicolo Zaniolo i pewnie skierował futbolówkę do siatki. Włoch wyręczył nieskutecznego kolegę i wyrównał tym samym stan meczu do przerwy na 1:1. Gola dla Verony strzelił wcześniej Paweł Dawidowicz.

W drugiej połowie Roma długo męczyła się, by zdobyć zwycięską bramkę. Ostatecznie dokonała tego w końcówce za sprawą Cristiana Volpato. W doliczonym czasie gry trzecie trafienie dołożył Stephan El Shaarawy, a Giallorossi wygrali wyjazdowy mecz 3:1.