Pierwsze wzmocnienie mistrzów Anglii. Liverpool postawił na Greka

Na siedem kolejek przed końcem sezonu Liverpool zapewnił sobie tytuł mistrzowski w Premier League. Dla The Reds to pierwszy ligowy tytuł od 30 lat. Zobacz, jak piłkarze Liverpoolu świętowali ten sukces.

Doniesienia transferowe. Sancho zostanie w Dortmundzie? Arsenal chce pozbyć się Oezila Jadon Sancho... czytaj dalej » 24-letni zawodnik wystąpił w minionym sezonie w 46 meczach Olympiakosu, licząc wszystkie rozgrywki. Z drużyną sięgnął po mistrzostwo kraju.

W reprezentacji Grecji Tsimikas rozegrał dotychczas trzy mecze.

Nie przedstawiono szczegółów finansowych, ale brytyjskie media podały, że Liverpool zapłacił 11 milionów funtów.

- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że się tutaj znalazłem. Dla mnie to największy klub na świecie - powiedział Tsimikas, cytowany na oficjalnej stronie Liverpoolu.

Klopp zadowolony

Satysfakcji z pozyskania lewego obrońcy nie ukrywał niemiecki trener zespołu Juergen Klopp.

- Oglądaliśmy Kostasa od dłuższego czasu i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że do nas dołączył. To doskonała wiadomość, zanim wkrótce wrócimy do treningów - przyznał szkoleniowiec.

W minionym sezonie Liverpool sięgnął po raz pierwszy od 1990 roku po mistrzostwo Anglii, ale w Lidze Mistrzów - gdzie bronił trofeum - odpadł już w 1/8 finału.