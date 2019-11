Piękne gesty na stadionie w Kosowie. Gospodarze pamiętali o 1999 roku

"Witajcie, bracia" - takie napisy przywitały angielskich kibiców, którzy pojechali do Prisztiny na mecz eliminacji do EURO 2020 Kosowo - Anglia. Fani z Wysp Brytyjskich mogli również korzystać ze specjalnych zniżek w barach. Mecz zakończył się wygraną Anglii 4:0.

Miejscowi fani zgromadzeni na stadionie w Prisztinie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem podnieśli flagi świętego Jerzego. Nie inaczej było podczas odgrywania hymnu. Za jedną z bramek widniał natomiast transparent z napisem "Witajcie i szacunek".



All #Kosovo fans holding English flags during God Save The Queen #KosEng#EnglandAwaypic.twitter.com/ZHc3kVwZX2 — Stefan in Kosovo (@StefanInKosovo) November 17, 2019

Mało tego, przed meczem w mediach społecznościowych aż roiło się od filmów, na których kibice z Kosowa i Anglii razem celebrowali zbliżające się spotkanie.



Football found its second home in Kosovo! This young fan singing “ Football is coming home” made my day #englandaway#engkospic.twitter.com/x9eHMRjz7g — Brilantin (@PrygoMusic) November 17, 2019

Wprawdzie niedzielny mecz zakończył się porażką gospodarzy 0:4, ale do samego końca na trybunach nie brakowało przyjaznych akcentów. Natomiast już po spotkaniu z głośników poleciał utwór "We are the Champions" zespołu Queen, a kibice rozwiesili kolejny transparent z podziękowaniami.

Również piłkarze reprezentacji Anglii byli pod wrażeniem przyjęcia, jakie zgotowali im miejscowi. "To była przyjemność - dzięki za niesamowite powitanie. Piękny kraj, cudowni ludzie. Powodzenia w przyszłości" - napisał Harry Maguire.



#Kosovo It’s been a pleasure - Thanks for the amazing welcome. Beautiful country, lovely people. Good luck in the future — Harry Maguire (@HarryMaguire93) November 17, 2019

Mieszkańcy Kosowa są wdzięczni za rolę jaką odegrała Wielka Brytania podczas nalotów bombowych NATO w 1999 roku na Jugosławię. Wówczas przeprowadzono operację Allied Force, dzięki której Kosowo zwiększyło swoje szanse na uzyskanie niepodległości. Kraj jest oficjalnie niepodległy od 17 lutego 2008 roku.

Kosowo zakończyło rywalizację w grupie A na trzeciej pozycji. Nadal ma jednak szanse, by zagrać na Euro 2020. W marcu musi uporać się w barażach z Macedonią Północną, a następnie wygrać z lepszym z pary Gruzja - Białoruś.