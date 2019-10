Kosowo i Rosja nie zagrają w jednej grupie. UEFA podjęła decyzję

"Premie wręcz abstrakcyjne". Finowie mogą się obłowić za historyczny awans Trzy miliony euro... czytaj dalej » Przed reprezentacją Kosowa dwa ostatnie spotkania eliminacyjne, które mogą dać jej pierwszy w historii awans na wielką piłkarską imprezę. 14 listopada piłkarze prowadzeni przez Bernarda Challandesa zagrają z Czechami, bezpośrednim rywalem w walce o drugie miejsce w grupie A.

Po zwycięstwo w tej grupie pewnie zmierzają Anglicy. Jeśli Kosowianie nie dadzą rady wyprzedzić Czechów, czeka ich jeszcze furtka w postaci marcowych baraży w Lidze Narodów. Jesienią wygrali swoją dywizję.

Trzech rywali już im odpada

Europejska Federacja Piłkarska boi się politycznych skandali i już teraz dmucha na zimne. Władze UEFA podjęły decyzję, że Kosowo nie będzie mogło trafić na Rosję w losowaniu grup przyszłorocznego Euro. Piłkarze z tego kraju już teraz są pewni, że w fazie grupowej unikną Serbii oraz Bośni i Hercegowiny.

Kosowo ogłosiło swoją niepodległość w 2008 roku, ale uznawane jest przez 101 ze 193 państw członkowskich ONZ i 23 z 28 państw Unii Europejskiej. Rosja jest jednym z państw, które oficjalnie nie uznaje istnienia Kosowa.

Losowanie z udziałem 20 drużyn odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie. Na pozostałe cztery - w tym być może Kosowo - trzeba będzie poczekać do marcowych baraży Ligi Narodów. Prawdopodobnie to ekipy z Macedonii Północnej, Białorusi i Gruzji będą rywalami reprezentacji Kosowa w mini-barażach o Euro 2020.



Teams from Kosovo and Russia to be kept apart in UEFA competitions... — UEFA (@UEFA) 18 października 2019

Stała praktyka UEFA

To nie pierwszy raz, gdy europejska federacja wprowadza podobne obostrzenia. Już podczas losowania grup eliminacyjnych do przyszłorocznych mistrzostw Europy postanowiono, że Hiszpania nie może zagrać z Gibraltarem, Armenia z Azerbejdżanem, Rosja z Ukrainą, a Kosowo z Bośnią i Hercegowiną oraz z Serbią.

Turniej rozpocznie się 12 czerwca przyszłego roku i potrwa miesiąc. Zostanie rozegrany w dwunastu miastach:

Grupa A: Rzym i Baku

Grupa B: Petersburg i Kopenhaga

Grupa C: Amsterdam i Bukareszt

Grupa D: Londyn i Glasgow

Grupa E: Bilbao i Dublin.