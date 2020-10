Były sekretarz generalny FIFA skazany. Po sześciu latach śledztwa

Od kilkunastu dni nie rozgrywają meczów, ale wykorzystują swą popularność do przypominania o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Piłkarze, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej oraz Światowa Organizacja Zdrowia przygotowali specjalny wideoklip, który ma pomóc w walce z koronawirusem. (http://www.tvn24.pl)

Wspaniała akcja FIFA i WHO

Prokurator specjalny Stefan Keller, wyznaczony do zbadania kontaktów między prokuratorem generalnym Szwajcarii Michaelem Lauberem i Giannim Infantino, wszczął postępowanie karne przeciw szefowi FIFA - poinformował organ nadzorujący w prokuraturze federalnej w Bernie.

Prokurator domagał się kary trzech lat pozbawienia wolności.



Valckego uniewinniono ze znacznie poważniejszych zarzutów - przyjmowania łapówek i niegospodarności w latach 2007-15, kiedy był sekretarzem generalnym FIFA.



Nieoczekiwany bohater PSG. Trudna przeprawa w Turcji Turecki... czytaj dalej » Już wcześniej Valcke został ukarany przez FIFA 12-letnim zakazem działalności w środowisku piłkarskim, który później skrócono o dwa lata.

Prezes PSG uniewinniony

Sąd w szwajcarskiej Bellinzonie w piątek orzekł także w sprawie prezesa Paris Saint-Germain Nassera Al-Khelaifiego, którego uniewinniono z zarzutu nakłaniania Valckego do niegospodarności.



Katarczyk miał przekazać Valckemu do użytkowania luksusową willę na Sardynii w zamian za przyznanie jego firmie prawa do transmisji mundiali w latach 2018-30.



Al-Khelaifi jest także ministrem w rządzie Kataru i członkiem komitetu wykonawczego UEFA.



Skazanie Valckego, choć za mniej poważne zarzuty, jest pierwszym doprowadzonym przez szwajcarskich prokuratorów, którzy rozpoczęli śledztwo w sprawie FIFA sześć lat temu.