Żona uspokaja, trener Arsenalu ma się lepiej. "Miał bóle głowy"

W czwartek Arteta miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa COVID-19. Podejrzewano, że do zakażenia mogło dojść 27 lutego podczas rewanżowego meczu Arsenalu z Olympiakosem w 1/16 finału Ligi Europy. Wcześniej zachorował właściciel greckiego klubu Evangelos Marinakis. Jednak według ostatnich informacji menedżer Arsenalu nie miał wtedy żadnego kontaktu z Marinakisem.

Po wykryciu choroby u Hiszpana natychmiast zamknięto centrum treningowe Kanonierów, które znajduje się w hrabstwie Hertfordshire, na północ od Londynu.

"Dziękuję za wsparcie. Wszyscy stajemy przed wyzwaniem bez precedensu. Zdrowie każdego jest teraz najważniejsze. Stosujcie się do zaleceń. Przejdziemy przez to razem" - napisał Arteta w piątek na swoim profilu na Twitterze.



Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha — Mikel Arteta (@m8arteta) March 13, 2020





"Mikel czuje się dobrze"

W końcu głos zabrała również żona hiszpańskiego menedżera Arsenalu, Lorena, która w mediach społecznościowych opublikowała wideo.

Premier League zawiesiła rozgrywki. "Jednogłośna decyzja" Kolejne... czytaj dalej » - Mój mąż czuje się dobrze. To prawda, że miał symptomy choroby, ale te symptomy, w normalnej sytuacji, nigdy nie powstrzymałyby go przed wykonywaniem swojej pracy. Miał podwyższoną temperaturę i bóle głowy, to wszystko. Nasze dzieci mają się dobrze – opisała żona Artety.

- Koronawirus nie jest zabójczy. Może taki być dla niektórych osób, ale większość zakażonych przejdzie chorobę łagodnie – dodała.

Wirus COVID-19 w Wielkiej Brytanii pozbawił życia ponad 20 osób. Potwierdzonych jest ponad 1100 zakażeń.

Od piątku wszystkie rozgrywki piłkarskie w Anglii są zawieszone.