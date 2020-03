Zarażony były piłkarz. "Jeśli go przytulałeś, zgłoś się do klubu"

Kahlenberg ma 36 lat, grał 47 razy w reprezentacji swojego kraju. Piłkarską karierę, podczas której grał jako pomocnik, zakończył w 2017 roku, ale ciągle jest blisko futbolu. Ostatnio próbował szczęścia na ławce trenerskiej, prowadząc juniorskie zespoły.



W niedzielę odwiedził stadion Broendby, skąd ruszył do wielkiej piłki (grał m.in. w Auxerre i Wolfsburgu). Jego były klub grał z Lyngby w meczu duńskiej ekstraklasy.



"Nasz były piłkarz właśnie wrócił z podróży do Amsterdamu, gdzie został zarażony koronawirusem. Obecnie jest poddany izolacji" - brzmi komunikat Broendby.

Źródło: Getty Images Thomas Kahlenberg skończył karierę w 2017 roku

Niepokój, bo witał się z kibicami

Klub jest zaniepokojony, bo Kahlenberg na terenie stadionu miał witać się i rozmawiać z kibicami. Stąd dramatyczny komunikat Broendby.



"Jeśli 1 marca uścisnąłeś dłoń, przytulałeś go albo siedziałeś koło niego przez co najmniej piętnaście minut, powinieneś zgłosić się do klubu" - apeluje 10-krotny mistrz kraju na swojej stronie.



