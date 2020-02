Chorwacki kibic zakażony, Hiszpanie z objawami koronawirusa. Wszyscy byli na meczu Ligi Mistrzów

Video: Fakty TVN

Pytania o koronawirusa. Co mają zrobić powracający z Włoch?

Gdzie się zgłaszać? Do szpitala, a może do przychodni? Czy robić test na obecność wirusa? Jeśli tak, to gdzie? Czy lekarz może odesłać nas do domu? Wielu zdezorientowanych turystów, wracających właśnie z Włoch, oczekuje jasnych wskazówek - co robić? Więcej na ten temat w materiale Renaty Kijowskiej w "Faktach" TVN o 19:00.

