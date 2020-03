Koronawirus szaleje sto dni przed Euro. "UEFA uspokaja, my możemy czekać"

Eksperci oceniają, że mężczyzna z lubuskiego w tej trudnej sytuacji zachował się modelowo. Gdy poczuł się źle, zadzwonił do lekarza, nie pojechał osobiście na SOR - do szpitala został przewieziony karetką, więc nie narażał zdrowia innych ludzi. Ministerstwo Zdrowia apeluje o spokój i przypomina procedury postępowania, w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Światowa Organizacja Zdrowia codziennie informuje o koronawirusie. Ponad 3 procent przypadków zakażenia kończy się śmiercią pacjenta. To odsetek wyższy niż w przypadku sezonowej grypy, której śmiertelność wynosi 1 procent. - Wiele osób na świecie jest odpornych na grypę. Koronawirus to jednak coś nowego, nikt nie jest na niego odporny. To oznacza, że więcej osób jest podatnych na zakażenie - mówił Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Minister sportu: monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem Minister sportu... czytaj dalej » Euro 2020 po raz pierwszy w historii ma zostać rozegrane w 12 miastach. Mecz otwarcia zaplanowano w Rzymie. Tymczasem we Włoszech stwierdzono już ponad 2700 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem, 107 osób z jego powodu zmarło.

Z powodu epidemii przełożono pięć meczów ostatniej kolejki tamtejszej ekstraklasy, również oba hitowo zapowiadające się spotkania półfinału Coppa Italia: Juventus - Milan, Napoli - Inter.



Co w takiej sytuacji z turniejem? - Problem ma UEFA, bo to federacja jest organizatorem EURO 2020. Wszyscy uczestnicy są zainteresowani tym, jak sytuacja będzie się rozwijała, ale UEFA uspokaja. Mówi, że jest w kontakcie z odpowiednimi służbami z każdego z krajów gospodarzy. Władze UEFA czekają na to, jakie decyzje zostaną podjęte w tych krajach. My możemy czekać i patrzeć na to, jakie UEFA podejmie decyzje. Mamy trzy miesiące, to bardzo dużo czasu. Poczekajmy, zobaczymy. UEFA zapewnia, że monitoruje sytuację - przyznał rzecznik PZPN, który wrócił z Amsterdamu, gdzie obradował Komitet Wykonawczy UEFA.

Również PZPN nie zamierza na razie podejmować żadnych nerwowych kroków. W środę poinformowano, że wirus COVID-19 wykryto u pierwszej osoby w Polsce, a pod koniec marca reprezentację Jerzego Brzęczka czekają dwa spotkania towarzyskie - z Finlandią (27 marca we Wrocławiu) i z Ukrainą (cztery dni później w Chorzowie).



- Do naszych meczów pozostał miesiąc. Nic się nie zmienia. Mają zostać rozegrane zgodnie z planem, z udziałem publiczności. Oczywiście, jeśli dojdzie do zgrupowania i sytuacja będzie się zaogniała, epidemia się rozszerzała, to kroki zostaną podjęte. Ale dzisiaj jest za wcześnie, żeby o tym mówić - podkreślił Kwiatkowski.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ok. 70 krajach przekroczyła 90 tys.