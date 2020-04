Prezydent Brescii: jeśli zmuszą nas do gry, jestem gotów przegrać każdy mecz

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Włochy są najbardziej dotkniętym pandemią krajem w Europie. Zainfekowanie stwierdzono u ponad 110 tys. osób, a ponad 13 tys. zmarło. Rywalizacja w Serie A została wstrzymana trzy tygodnie temu.

W ubiegłym tygodniu prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC) Gabriele Gravina zaznaczył, że priorytetem jest rozegranie wszystkich zaplanowanych meczów. Że sezon można dokończyć nawet w sierpniu. Zdaniem Cellino to kiepski pomysł. Dyrektor sportowy Lazio: żyjemy jak w horrorze - Codziennie... czytaj dalej »

"Z szacunku dla zmarłych"

- "Mecze nawet bez kibiców i tak byłyby ryzykiem dla piłkarzy. Moim zdaniem powrót do rywalizacji to czyste szaleństwo - stwierdził prezydent Brescii na łamach "La Gazzetta dello Sport".

- Rozgrywek nie można wznowić z wielu powodów. W szczególności z dwóch: szacunku dla zdrowia i bezpieczeństwa systemu piłkarskiego. Oprócz przegranej w tym sezonie, zrujnujemy również kolejny - stwierdził.

- Jeśli zmuszą nas do gry, będę gotowy wycofać drużynę i z góry przegrać wszystkie mecze. Zrobiłbym to jako wyraz szacunku dla mieszkańców Brescii i ich bliskich, których nie ma już wśród nas - powiedział.

Położone w Lombardii miasto jest jednym z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa. - W Brescii mamy ciężarówki, które zabierają zmarłych z miasta. Jesteśmy w centrum epidemii - podkreślił prezes drużyny, która przed pauzą zajmowała ostatnie, 20. miejsce w tabeli. Jeśli sezon ostatecznie zostanie przerwany, klub uniknąłby spadku.

- Nie dbam o to. Do tej pory zasługiwaliśmy na spadek. Sezon musi się zakończyć do 30 czerwca. Wtedy m.in. wygasają kontrakty zawodników. Aby go przedłużyć, należy zmienić wiele przepisów nie tylko krajowych, ale również międzynarodowych. Powstałby absolutny chaos. Po co? - pyta retorycznie Cellino.

"UEFA niech wyśle respiratory"

Swoje dostało się też władzom europejskiej federacji, którzy planują wznowić sezon najpóźniej pod koniec czerwca. - Są aroganccy i nieodpowiedzialni, myślą tylko o trofeach i interesie ekonomicznym. Jeśli UEFA chce zrobić coś pożytecznego, niech wyśle respiratory. Będziemy wdzięczni - zakończył.