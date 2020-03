Chory Maldini przemówił. "Za około tydzień będzie po wirusie"

Maldini nagrał krótkie wideo, za pośrednictwem którego pierwszy raz od czasu ujawnienia choroby publicznie zabrał głos.

- Chciałbym podziękować wszystkim za ich pozdrowienia i troskę o zdrowie mojego syna – ogłosił. - U nas wszystko w porządku, za około tydzień powinno być po wirusie – zapewnił.



Maldini: “I would like to thank everyone for the messages of love and concern for me and my son [Daniel]. We are fine. We should be virus-free in around a week.” pic.twitter.com/N08dPJsmCm — Milan Eye (@MilanEye) March 23, 2020





Przy okazji Maldini senior podziękował również lekarzom i wszystkim służbom, które stawiają czoła koronawirusowi.

- Po raz kolejny sprawiacie, że jesteśmy dumni z bycia Włochami. Dziękuję jeszcze raz – stwierdził.

Wicemistrz świata i Europy obecnie jest dyrektorem technicznym Milanu. Natomiast jego syn, 18-letni Daniel, występuje w młodzieżowej drużynie tego klubu, ale ma już za sobą debiut w pierwszym zespole.

Callum Hudson-Odoi wraca do zdrowia

Zdrowieje również Callum Hudson-Odoi, skrzydłowy Chelsea i pierwszy gracz Premier League, u którego stwierdzono koronawirusa.

Jego klub poinformował, że piłkarz "czuje się dobrze i wraca do siebie". U skrzydłowego londyńczyków infekcję wykryto 13 marca, od tamtego czasu jest poddawany kwarantannie domowej.

Chelsea nie potwierdziła, że 19-latek całkowicie wyzdrowiał, nie wspomina o negatywnym wyniku kolejnego testu, ale zapewnia, że Hudson-Odoi ma się na tyle dobrze, że "ciężko trenował w domu".