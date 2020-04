"Wczoraj dostałem to zdjęcie. Odpowiedziałem, że to ty jesteś idolem"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Piłkarze Juventusu wyzdrowieli z COVID-19. "Badania dały wyniki negatywne" Bardzo dobre... czytaj dalej » Dla Włochów futbol to całe życie. Rozgrywki piłkarskie w Serie A zostały wstrzymane 9 marca i nie wiadomo, czy i kiedy drużyny będą mogły wrócić na boiska. Ale nawet podczas pandemii służby zdrowia podkreślają swoje uwielbienie dla piłkarzy.

"To największy prezent"

Jeden z nich, Fausto Pisano, pochwalił się na Instagramie fotografią ze szpitala. Był ubrany w kombinezon ochronny, a na jego odwrocie było napisane nazwisko piłkarza Milanu i jego numer. Romagnoli poczuł się wyróżniony. I sam szybko zamieścił to samo zdjęcie w mediach społecznościowych. Nie zapomniał podziękować.

"Wczoraj dostałem to zdjęcie, a mężczyzna na nim napisał do mnie: jesteś moim idolem. Odpowiedziałem, że idolem jesteś ty i wszyscy ci, którzy ryzykują życie, by ocalić nasze. To największy prezent. Jesteście naszą dumą i chcemy podziękować za wszystko" - napisał kapitan Milanu.



Wyświetl ten post na Instagramie. Ieri ho ricevuto questa foto...e questo ragazzo mi scriveva “sei il mio idolo”! E io ti rispondo invece che l’idolo sei tu, anzi, siete tutti voi che state rischiando la vostra vita per salvare le nostre. Non c’è dono più grande. Sei e siete il nostro orgoglio e possiamo solo ringraziarvi: GRAZIE DI TUTTO Post udostępniony przez Alessio Romagnoli (@alessio.romagnoli) Kwi 15, 2020 o 3:22 PDT

"Inne priorytety"

Lekarze mają idoli także wśród byłych piłkarzy. Podobne fotografie, ale ze swoimi nazwiskiem i numerem, otrzymali Christian Vieri oraz Francesco Totti. Ikona Interu Mediolan, znana także jako "Bobo", podziękowała w mediach społecznościowych czterema sercami.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Christian Vieri (@christianvieri) Kwi 14, 2020 o 4:54 PDT





Z kolei o prezencie dla legendy AS Roma napisał klub na Twitterze. "Serena Girlando jest anestezjologiem w Policlinico di Modena. Kiedy Roma gra na Stadio Olimpico, pokonuje 400 kilometrów, aby usiąść na swoim miejscu na trybunie Curva Sud. Obecnie ma jednak inne priorytety: jest jednym z bohaterów, którzy walczą z COVID-19 dzień i noc. Dziękujemy".



Serena fa l’anestesista al Policlinico di Modena e quando gioca l’#ASRoma all’Olimpico percorre 400 km per sedersi al il suo posto in Curva Sud laterale. In questi giorni, però, ha altre priorità: è tra gli eroi che combattono per arginare il #COVID19 giorno e notte



Grazie pic.twitter.com/w9JBZZqazJ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 15, 2020

Włochy to jeden z najbardziej dotkniętych krajów przez wirusa. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii w lutym wzrósł do ponad 21 tysięcy.