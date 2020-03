Rooney grzmi. "Jeśli ktoś z mojej rodziny zachoruje, nie wybaczę"

Z powodu epidemii koronawirusa we Włoszech wszystkie wydarzenia sportowe we Włoszech zostały wstrzymane i odwołane. Nie ominęło to także rozgrywek Serie A.

W poniedziałek Leicester City wygrało na własnym boisku 4:0 z Aston Villą w meczu Premier League, natomiast jeszcze we wtorek trwały rozgrywki na szczeblach League One i League Two. Dodatkowo angielskie kluby rywalizowały na arenie międzynarodowej, a Liverpool zmierzył się w środę na Anfield z Atletico Madryt przy pełnych trybunach. W tym momencie na Wyspach Brytyjskich szalał już koronawirus.

Zakażenia wśród piłkarzy i trenerów angielskich klubów były nieuniknione. W czwartek o pozytywnym wyniku testu poinformował menedżer Arsenalu Mikel Arteta. Zachorował również Callum Hudson-Odoi z Chelsea.

Piłkarskie władze w Anglii skrytykował w ostrych słowach na łamach "The Times" Rooney, który obecnie jest grającym trenerem w Derby County.

"Dlaczego z zawieszeniem rozgrywek czekano aż do piątku? Dlaczego zachorować musiał Mikel Arteta, by zdecydowano się podjąć właściwe decyzje?" - dopytywał w felietonie.

"Dla piłkarzy, trenerów i ich rodzin to był bardzo niepokojący tydzień. Potraktowano nas wszystkich jak króliki doświadczalne. Jeśli ktoś z mojej rodziny przeze mnie zachoruje, tylko dlatego, że musiałem występować w meczach, kiedy nie było to bezpieczne, będę musiał poważnie zastanowić się nad tym, czy kiedykolwiek jeszcze będę chciał pojawić się na boisku. Nie wybaczę tego naszym władzom" - kontynuował w gorzkim tonie Rooney.

Szukanie plusów

Były reprezentant Anglii odniósł się również do możliwych rozwiązań w temacie dokończenia rozgrywek.

Tak brzmi jego propozycja:

"Jeśli tego będzie wymagać sytuacja, sezon dokończymy nawet we wrześniu. To nasza praca. Gdy będziemy mieli pewność, że jest bezpiecznie dla nas, trenerów i kibiców, będziemy grać. Najbliższe mistrzostwa świata w 2022 roku zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia. Możemy wykorzystać tę sytuację, by najbliższe dwa sezony ligowe rozpocząć zimą i przygotować się do mundialu".