List selekcjonera do kibiców. "Przestrzegajcie zasad higieny, zachowajcie środki ostrożności"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Z powodu mnożących się infekcji koronawirusem piłkarskiego Euro w tym roku nie będzie. Turniej odłożono, odbędzie się następnego lata.

UEFA ma problem z nazwą przyszłorocznych mistrzostw Europy Przeniesione na... czytaj dalej » Reprezentacja Anglii w przyszłym tygodniu miała rozegrać dwa mecze towarzyskie. Zostały odwołane, jak wszystkie spotkania piłkarskie i imprezy sportowe w Europie w tym czasie.

Nie to jest najważniejsze.

Southgate: odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich

"Dla każdego w naszym kraju głównym celem dnia dzisiejszego i najbliższej przyszłości jest bez wątpienia opieka nad naszą rodziną, wzajemne wspieranie i wspólny wysiłek, by przejść ten najtrudniejszy z testów od lat. W imieniu całego zespołu i sztabu chciałbym skorzystać z okazji, aby przekazać nasze współczucie tym, którzy już stracili bliskich" – rozpoczął Southgate list, który cytują wszystkie sportowe tytuły w Anglii.

Na Wyspach Brytyjskich wykryto grubo ponad 2 tys. zachorowań na koronawirusa i ogłoszono ponad 100 zgonów.

"Tak jak wszyscy wspieracie nas na boisku, tak teraz razem musimy zrobić wszystko, aby zwalczyć wirusa, który powoduje cierpienie fizyczne i emocjonalne wielu ludziom. Dlatego proszę: przestrzegajcie zasad higieny i zachowajcie środki ostrożności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich" – zaapelował trener.

Southgate to pierwszy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji, który w tej sprawie skierował się do kibiców.