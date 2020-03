Odmówił gry, został zwolniony. "Ich nie obchodzi ludzkie życie"

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość rozgrywek piłkarskich na świecie została zawieszona. Dodatkowo treningi również nie odbywają się, ale piłkarze nie próżnują. W mediach społecznościowych szybką popularność zdobył toilet paper challenge. Teraz do wyzwania z podbijaniem rolki papieru dołączył Leo Messi.

Messi dołączył do popularnego wyzwania

Messi dołączył do popularnego wyzwania

Odmawia gry. "Życie to coś więcej niż piłka" W niedzielę John... czytaj dalej » Mecz był w niedzielę, w Turcji jeszcze wtedy grano, choć przy pustych trybunach. Trabzonspor podejmował Istanbul Basaksehir. To było spotkanie na szczycie tamtejszej ekstraklasy, bo chodziło o dwie najlepsze ekipy sezonu. Obie miały po 52 punkty.

Mikel przemówił dzień wcześniej.

"Życie to coś więcej niż piłka. Nie czuję się komfortowo i w zaistniałej sytuacji nie chcę grać w piłkę. W tak krytycznym momencie wszyscy powinni zostać w domu ze swoimi rodzinami, a sezon powinien zostać odwołany" - napisał w sobotę Nigeryjczyk, swego czasu dwukrotny mistrz Anglii z Chelsea, który od lata zeszłego roku gra w Turcji.

Jego słowa były czytelne dla wszystkich. Z powodu szalejącej epidemii koronawirusa odmówił wyjścia na boisko. Pierwsi z błotem zmieszali go kibice klubu z Trabzonu. Głównie odsyłali go do domu, żegnali bez żalu.

"Interesuje ich tylko, jak zdobyć mistrzostwo"

W końcu odezwał się szef klubu.

- Piłka jest jedyną rzeczą w Turcji, która pozwala ludziom zapomnieć o stresie – stwierdził Ahmet Agaoglu, nie kryjąc irytacji z powodu niesubordynacji swojego pracownika. Kontrakt z nim rozwiązał. Umowa obowiązywała strony do lata 2021 roku.

Mecz został rozegrany, Mikel oczywiście nie zagrał. Skończyło się wynikiem 1:1. W tabeli nic się nie zmieniło. Trabzonspor, dzięki lepszemu bilansowi bramek, prowadzi.

Nigeryjczyk parę dni później znów przemówił. Rozmawiał z nim dziennikarz "The Guardian".

- To pokazuje, jakie jest tutaj myślenie. Muszę być szczery i brutalny. Ich nie obchodzi życie ludzkie, nie obchodzi ich, jak się sprawy mają na świecie. Interesuje ich tylko, jak zdobyć mistrzostwo. Powodem, dla którego podpisałem latem umowę z Trabzonsporem, była chęć zostania mistrzem Turcji. Dawałem z siebie sto procent. Ale gdy świat stanął w obliczu tak trudnych okoliczności, uznałem, że to nie na czas na piłkę – tłumaczy cytowany w piątek pomocnik.

Dzień wcześniej tureckie rozgrywki zawieszono, zresztą jak wszystkie w Europie. W Turcji zamknięto szkoły i przedszkola. Odwołano większość lotów.

Do czwartku stwierdzono tam niemal 200 przypadków infekcji koronawirusem, odnotowano też trzy zgony.