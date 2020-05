Brak kibiców, brak pieniędzy. Duże straty finansowe niemieckich klubów

W 40. minucie starcia z Schalke Bayern wyszedł na prowadzenie 1:0. Do siatki trafił Joshua Kimmich. Zobacz tego gola. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bayern awansował do półfinału Pucharu Niemiec

Finał Pucharu Niemiec w lipcu. Termin wzbudza kontrowersje Mecz finałowy... czytaj dalej » Jak podano, 18 klubów niemieckiej ekstraklasy straci ok. 69,6 mln euro, a 2. Bundesligi - ok. 22 mln euro. Obliczono to na podstawie wyników sprzedaży biletów na poszczególne stadiony w zeszłym sezonie.

"Lewy" musi strzelać bez wsparcia kibiców

Sezon został nagle zawieszony w marcu, gdy pandemia COVID-19 zaatakowała całą Europę. Teraz postanowiono wznowić rozgrywki, ale bez udziału publiczności. W Niemczech do rozegrania zostało jeszcze dziewięć kolejek, ale już teraz wiadomo, że w tym sezonie kibice na trybuny nie wrócą.

Liderem najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech jest broniący tytułu Bayern Monachium, który zdobył do tej pory 55 punktów i o cztery wyprzedza Borussię Dortmund. Natomiast w klasyfikacji strzelców prowadzi napastnik bawarskiego klubu Robert Lewandowski - 25 goli.

Na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało ponad 4,2 mln osób. Ok. 286 tys. zmarło. W Niemczech Covid-19 zdiagnozowano u ponad 172 tys. osób.