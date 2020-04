W tej koszulce Lewandowski strzelał gola za golem. Trafi na licytację, a zysk do polskich szpitali

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szalone ataki Fortuny Duesseldorf w końcu opłaciły się w 90. minucie starcia z Saarbruecken. Dośrodkowaną piłkę z rzutu rożnego zgrał bramkarz Florian Kastenmeier, a futbolówkę do siatki skierował Mathias Jorgensen. Wynik 1:1 utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, kwestia awansu do półfinału miała rozstrzygnąć się w dogrywce.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Gospodarzy, którzy na co dzień występują w czwartej lidze, sprawili ogromną sensację i pokonali Fortunę po rzutach karnych. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Union Berlin był bliski sprawienia niespodzianki i wyeliminowania Bayeru Leverkusen w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, ale to zadanie strasznie utrudnił Christopher Lenz. Zawodnik Unionu w ciągu 10 minut wykonał dwa głupie wślizgi, za co dostał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną. Chwilę później Bayer wyrównał. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To nie pierwsza pomoc ze strony najlepszego polskiego piłkarza. 21 marca Lewandowski wraz z żoną Anną poinformowali, że na rzecz walki z koronawirusem przekazali milion euro. Tamte pieniądze zostały już rozdysponowane do różnych placówek na terenie Polski. 200 tysięcy trafiło np. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach,co potwierdził prezydent tego miasta. Środki przekazane przez Lewandowskich trafiły także do innych szpitali m.in. w Kędzierzynie-Koźlu, Puławach czy Łańcucie.

Hat-trick z Schalke

Na tamtej pomocy "Lewy" nie poprzestał. W piątkowy wieczór wykonał kolejny konkretny ruch.

"Oto moja koszulka, w której udało mi się zdobyć hat-tricka w meczu przeciwko Schalke" - napisał 31-latek na Instagramie, informując o przekazaniu trykotu na licytację. Jak dodał, cały zysk z aukcji trafi na konto polskich szpitali.



This is my jersey from the #Bundesliga match against @s04 in which I managed to score a hattrick I would like to donate this jersey for auction @less_app as part of the #lessappforhospitals campaign. The entire amount will be transferred to Polish hospitals #less link in bio Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Kwi 10, 2020 o 10:56 PDT





Koszulka została przez napastnika podpisana. Wystąpił w niej 24 sierpnia, w drugim meczu sezonu Bundesligi, kiedy Bayern pokonał Schalke 3:0, a wszystkie gole strzelił właśnie Polak.

Do momentu przerwania rozgrywek (11 marca) Lewandowski zdołał uzbierać 25 goli i jest na najlepszej drodze, by sięgnąć po koronę króla strzelców. Bayern natomiast zmierza po tytuł mistrzowski.

Kiedy piłkarze niemieckiej ekstraklasy wrócą do gry, wciąż nie wiadomo. Według mediów za naszą zachodnią granicą może być to 9 maja.