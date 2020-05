Bramkarz Realu: przyznanie tytułu Barcelonie nie byłoby sprawiedliwe

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Testy w Barcelonie. "Jeśli wynik będzie negatywny, będą mogli razem ćwiczyć" Ważny dzień dla... czytaj dalej » Rozgrywki La Ligi zostały zawieszone w pierwszej połowie marca. Do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze jedenaście kolejek. Po 27. seriach spotkań klub z Camp Nou przewodzi w tabeli z dwupunktową przewagą nad rywalami z Madrytu.

Courtois: jesteśmy lepszym zespołem

Courtois na swoim kanale w serwisie YouTube przekonywał, że decydowanie o kolejności tabeli poza boiskiem jest krzywdzące dla wielu drużyn.

- Na przykład we Francji zdegradowano dwa zespoły, które być może zdołałyby się obronić przed takim losem. W Holandii nikomu nie przyznano tytułu, nikt nie awansował ani nie spadł z ligi. To nieszczęśliwa sytuacja dla graczy z niższej klasy rozgrywkowej, którzy nie mieli szansy, by dostać się wyżej - wyjaśnił Belg.

- Jeśli więc dziś zapadłaby decyzja o zakończeniu rozgrywek i przyznaniu tytułu Barcelonie, nie uznałbym tego za sprawiedliwe. W meczach przeciwko nam zanotowali remis i porażkę, więc udowodniliśmy im, że jesteśmy lepszym zespołem. Jesteśmy dwa punkty za nimi, ale nie pogodziłbym się z takim rozwiązaniem - przyznał gracz Realu.

Finaliści Pucharu Króla chcą grać przed publicznością. "Zgodnie zażądali" Zaskakujące... czytaj dalej » Jego zdaniem to zbyt mała różnica, by mogła decydować o mistrzostwie przyznanym przy zielonym stoliku. Dla kontrastu przywołał sytuację z Premier League. - Mógłbym zrozumieć, gdyby w Anglii tytuł przyznano Liverpoolowi. Ma dużą przewagę punktową nad resztą stawki - stwierdził były bramkarz Chelsea.

Powrót coraz bliżej

Wiele wskazuje na to, że Courtois i jego koledzy z drużyny będą mieć szanse, by udowodnić swoją wyższość na boisku. W tym tygodniu hiszpański rząd wyraził wreszcie zgodę na powrót do treningów, po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowych testów na koronawirusa. Badania mają rozpocząć się w środę. W przypadku pomyślnych wyników piłkarze rozpoczną przygotowania od treningów indywidualnych. Kolejnym etapem będą zajęcia w grupach.

- Uważam, że powinniśmy wrócić do gry, ale oczywiście tylko w przypadku, gdy będzie to bezpieczne. Musimy mieć pewność, zanim wznowimy rywalizację - przyznał reprezentant Belgii.