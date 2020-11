Pozytywny wynik testu. Bayern osłabiony w Salzburgu

To kolejny przypadek zakażenia u obrońców tytułu Champions League. Kilka tygodni wcześniej z tym samym problemem zmagał się Serge Gnabry, który zdążył już wrócić do gry.

Zespół poinformował o przypadku niemieckiego stopera w oficjalnym komunikacie.

"Nicklas Suele otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19. Obrońca Bayernu przebywa obecnie w domu na kwarantannie. Czuje się dobrze" - napisano na klubowym profilu na Twitterze.

W obliczu zbliżających się spotkań mistrzowie Niemiec mogą mieć duży problem. Suele jest jedną z podstawowych kart w talii Hansiego Flicka. W tym sezonie rozegrał na wszystkich frontach dziewięć meczów, na boisku przebywał przez 706 minut.

Po dwóch pierwszych kolejkach LM Bayern jest liderem grupy A. Robert Lewandowski wystąpił niemal w całości w spotkaniach z Atletico (4:0) oraz Lokomotiwem Moskwa (2:1), lecz pomimo świetnej formy na razie pozostaje bez gola w tych rozgrywkach.