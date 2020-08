Media: dwie zakażone osoby w Atletico to piłkarze

Atletico Madryt wróciło do treningów

Video: SNTV

Krótki urlop po zakończeniu sezonu Primera Division przeszedł już do historii. Piłkarze Atletico Madryt wrócili do treningów i przygotowują się do wznowienia rozgrywek Ligi Mistrzów.

