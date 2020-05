Korona bez wirusa. Komplet klubów ekstraklasy może trenować w grupach

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Już wszystkie kluby piłkarskiej ekstraklasy mogą rozpocząć treningi grupowe. Korona do tego grona dołączyła ostatnia. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił początkowo w środę, że zajęcia grupowe może rozpocząć sześć drużyn: mistrz kraju Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin.



53 dni czekali na ten moment. "Skaczą z radości pod niebiosa" We wtorek... czytaj dalej » Później do tego grona dołączały kolejne zespoły: Cracovia, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Wisła Kraków oraz Legia Warszawa, Wisła Płock, Arka Gdynia i ŁKS Łódź, a wieczorem Lechia Gdańsk. Teraz taką zgodę otrzymał klub z Kielc.

Trening już w czwartek

"Obecnie już nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystkie kluby trenowały grupowo. Ostatnią drużyną, która czekała na analizę wyników badań była Korona Kielce i w czwartek rano Komisja Medyczna wydała pozytywną decyzję" - poinformował na swojej stronie internetowej Polski Związek Piłki Nożnej.



Wiadomość potwierdził także kielecki klub. "Badania na obecność koronawirusa u piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego dały wynik negatywny. Oznacza to, że wszystkie osoby zgłoszone przez kielecki klub są zdrowe. Jeszcze w dniu dzisiejszym pierwsza drużyna rozpocznie przygotowania do wznowienia rozgrywek" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego.



Harmonogram zakłada wznowienie rozgrywek ekstraklasy 29 maja i zakończenie 18-19 lipca. Mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane zgodnie z dotychczasowym układem spotkań.



Ostatni przed wybuchem pandemii mecz ekstraklasy odbył się 9 marca (Korona – ŁKS 1:0).



Po 26 kolejkach liderem jest Legia Warszawa z dorobkiem 51 pkt (wyprzedza o osiem broniącego tytułu Piasta Gliwice). Tabelę zamyka ŁKS, który ma aż 11 punktów straty do bezpiecznej strefy w tabeli. Korona jest 14.