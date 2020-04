Dzieci zakłócały trening Ronaldo. Szybko znalazł na nie sposób

Cristiano Ronaldo wciąż czeka na powrót do treningów z kolegami z Juventusu

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Największa gwiazda Juventusu Cristiano Ronaldo wyleczył uraz i wrócił do treningów przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Rywalem Starej Damy jest Ajax. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Amsterdamie w środowy wieczór. Rewanż w Turynie 16 kwietnia.

Ronaldo trenuje na Maderze. "Nie ma dla niego specjalnych przywilejów" Gwiazda Juventusu... czytaj dalej » Ronaldo czas pandemii postanowił spędzić w swoim domu na Maderze. I choć czasu wolnego ma więcej niż zwykle, to treningów nie zaniedbał. Nie zapomniał też o swoich fanach, bo filmiki z ćwiczeniami regularnie publikuje w mediach społecznościowych.

Szybko znalazł sposób

Było już bieganie po stromym podjeździe, było wyzwanie na robienie skłonów na czas. Tym razem piłkarz Juventusu również ćwiczył na macie, co wyraźnie zainteresowało dwójkę jego małych dzieci.

Malce chwytały tatę za głowę, wręcz się po nim wspinały. Trening w takich warunkach to nie lada wyzwanie, ale nie dla Ronaldo. On rozwiązanie znalazł natychmiast.

Piłkarz na zmianę brał na ręce to jedno, to drugie dziecko i podnosił je, zmieniając pozycję z leżącej do siadu. Ronaldo zyskał dodatkowe obciążenie, a maluchy doskonałą zabawę.



Wyświetl ten post na Instagramie. Kids, let the Dad do his work #stayhome #stayactive Post udostępniony przez Cristiano Ronaldo (@cristiano) Kwi 13, 2020 o 5:57 PDT





Szansa na regularne treningi od 4 maja

Ronaldo rzucił wyzwanie kibicom. "Teraz wy pokażcie mi, co potraficie" Obostrzenia... czytaj dalej » W minioną sobotę włoski minister sportu Vincenzo Spadafora oświadczył, że chciałby, aby piłkarze Serie A wrócili do regularnych treningów 4 maja. Ewentualna data wznowienia rozgrywek nie padła, ale jak mówił, "we Włoszech są pierwsze oznaki polepszenia sytuacji związanej z pandemią".

Minister poprosił też wszystkie związki sportowe o dostarczenie specjalnych raportów jak dana federacja widzi powrót do treningów swojej grupy zawodników. Chodzi o to, by wszystkim zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Ostatni mecz Serie A rozegrano 9 marca. Dzień wcześniej Juventus pokonał w meczu na szczycie Inter 2:0, a Ronaldo zanotował asystę przy golu Aarona Ramseya.

Po 26 kolejkach turyńczycy są liderem tabeli. Od drugiego Lazio mają punkt więcej.