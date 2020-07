28 przypadków zakażeń w jednym klubie. Kilka dni temu myśleli o awansie

Fuenlabrada miała szansę na awans do Primera Division

Jeszcze kilka dni temu ludzie związani z Fuenlabradą chodzili dumni, z wysoko zadartymi głowami - drużyna z przedmieść Madrytu pozostawała w grze o awans do LaLigi. W poniedziałek ekipa pojechała do La Corunii, gdzie o miejsce w czołowej szóstce, dającej awans do baraży, miała zagrać z Deportivo. Nie zagrała, bo pojawiło się dziewięć przypadków zakażeń. Ile dotyczyło piłkarzy, nie podano. Podobnie jak w najnowszym komunikacie.

Upadek zasłużonego klubu. Bez wychodzenia na boisko Deportivo La... czytaj dalej » Ekipa, która wybrała się do Galicji, została tam i przebywa w izolacji.

Zakażenia w obu miejscach

Jak się okazało w sobotę, koronawirus nie oszczędził również tej części ludzi związanych z klubem, którzy zostali w Madrycie. W oficjalnym komunikacie przekazano, że zakażonych jest już 28 członków Fuenlabrady.

Dzień wcześniej informowano, że jeden z piłkarzy przebywających w La Corunii został przetransportowany do szpitala. Dodano, że nie ma poważnych objawów.

Choć od ostatniej kolejki Segunda Division minęło już kilka dni, wciąż nie wiadomo, co z meczem Fuenlabrady z Deportivo. Inne wyniki ułożyły się tak, że ekipa z Galicji nie ma już szans na utrzymanie, ale Fuenlabrada w przypadku zwycięstwa awansowałaby do baraży o awans.