Klub Milika i Zielińskiego wznawia treningi mimo pandemii koronawirusa

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

"SSC Napoli informuje, że zespół wznowi treningi w ośrodku szkoleniowym Castel Volturno rano 25 marca" - napisali neapolitańczycy w oficjalnym komunikacie.

"Sytuacja się pogarsza". Nawet do dziesięciu zakażonych w klubie Polaka Wciąż złe... czytaj dalej » Decyzję klubu zdążył już oprotestować szef związku zawodowego włoskich piłkarzy Damiano Tommasi, argumentując, że tak szybkie wznowienie treningów może się okazać niebezpieczne dla zawodników.

Wszelkie rozgrywki sportowe we Włoszech zostały zawieszone, a większość zespołów przechodzi kwarantannę.

Przypadków koronawirusa w klubach Serie A jest bez liku. 10 zakażonych ziagnozowano tylko w jednym klubie - Fiorentinie Bartłomieja Drągowskiego. Koronawirusa ma Bartosz Bereszyński z Sampdorii. Reprezentant Polski, u którego objawy choroby już ustąpiły, zwrócił uwagę na to, że został zakażony, choć przestrzegał środków ostrożności.

Postanowienie Napoli zaskakuje tym bardziej, że we Włoszech sytuacja w dalszym ciągu jest krytyczna. Pod koniec tygodnia dzienna liczba ofiar osiągnęła 627 osób, a liczba zmarłych na Półwyspie Apenińskim przekroczyła już tę w Chinach, gdzie wybuchła pandemia.

"Czy z kibicami, to się jeszcze okaże"

Napoli nie jest jednak jedyne we włoskiej ekstraklasie. Mówi się o tym, że w przyszłym tygodniu treningi mają również wznowić piłkarze Lazio. Włoska prasa przypomina, że prezydenci obu klubów, Aurelio De Laurentiis i Claudio Lotito, byli jedynymi we włoskiej ekstraklasie, którzy naciskali na wznowienie rozgrywek przed 3 kwietnia, do kiedy pierwotnie miały być zawieszone wszelkie ligi we Włoszech.

Nie wiadomo, jakie środki ostrożności Napoli i Lazio podejmą w związku z chęcią treningów w trakcie pandemii koronawriusa.

Równocześnie minister sportu we Włoszech Vincenzo Spadafora wyraził nadzieję, że sezon Serie A uda się wznowić 3 maja. - Czy z kibicami, czy za zamkniętymi drzwiami, to się jeszcze okaże - oznajmił w rozmowie z TG1.