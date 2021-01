Rekordowa liczba zakażeń w klubach Premier League

Video: Eurosport

Zapowiedź meczu Everton - Liverpool w 5. kolejce Premier League

Już w 5. kolejce Premier League dojdzie do Derbów Merseyside. W sobotę o godznie 13:30 Everton podejmie na Goodison Park Liverpool. Zobacz, co przed tym spotkaniem powiedział menedżer The Reds Juergen Klopp.

