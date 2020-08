Zakażenie w Pogoni Szczecin. Drużyna i sztab szkoleniowy trafili na kwarantannę

05.05 | Na dwóch oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów boiskach wznowią treningi piłkarze szczecińskiej Pogoni. Stanie się to we wtorek po południu, po otrzymaniu wyników testów na SARS-CoV-2, które przeprowadzono w poniedziałek.

- W poniedziałek rano sztab trenerski, piłkarze oraz część pracowników przeszło badania wymazowe na obecność koronawirusa. Jest to zgodne z protokołem medycznym opracowanym przez komisję medyczną PZPN. Jedna z pobranych próbek dała wynik dodatni - poinformował rzecznik prasowy szczecińskiego klubu Krzysztof Ufland.

Wytyczne dla reszty