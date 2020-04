Wideokonferencja w Niemczech. Liga może wrócić na początku maja

Europejska piłka i stadiony są pogrążone w głębokiej hibernacji, bez widoków na szybkie wybudzenie. UEFA liczy, że krajowe ligi zostaną wznowione i zakończone nie w maju, ale do końca czerwca. Po nich, w środku lata, byłby czas na dokończone Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Czy ten scenariusz jest możliwy?

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski i Bayern wrócili do treningów

W sobotę minie miesiąc od ostatniego meczu Bundesligi. Rozgrywki oficjalnie zawieszono co najmniej do końca kwietnia. Na początku tygodnia część niemieckich klubów uczyniła pierwszy krok w kierunku powrotu na boiska, a więc wznowiła treningi w małych grupach. Drugim krokiem była czwartkowa wideokonferencja działaczy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB). 239 osób na stadionie, kibica żadnego. Tak zamierzają dokończyć rozgrywki Władze... czytaj dalej »

Cel: koniec do końca czerwca

Według "Bilda" uzgodniono, że pierwszy weekend maja nie jest jeszcze realnym terminem na rozgrywanie spotkań 1. i 2. Bundesligi. Tydzień później można by już grać, choć, jak zaznaczono "żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły".

- Omówiono kilka scenariuszy. Celem jest to, by sezon zakończył się do 30 czerwca - zdradził na łamach gazety rzecznik prasowy niemieckiego związku.

Mecze mają być rozgrywane przy pustych trybunach i z udziałem jak najmniejszej liczby osób.

Organem odpowiedzialnym za profesjonalne ligi (a więc dwie najwyższe) jest jednak Deutsche Fussball Liga (DFL), a nie sama DFB. Krajowa federacja dyskutowała przede wszystkim o trzeciej dywizji, a w niej wznowienie sezonu możliwe ma być 16 maja.

Następne spotkanie władz zaplanowano na 17 kwietnia.

Źródło: bild.de Niemcy piszą o możliwych datach wznowienia rozgrywek



Po 25 kolejkach liderem jest broniący tytułu Bayern Monachium, a jego piłkarz Robert Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców z 25 bramkami. Bawarczycy zgromadzili 55 punktów i o cztery wyprzedzają Borussię Dortmund, a o pięć RB Lipsk.

W Niemczech epidemia pochłonęła 2373 ofiary śmiertelne. Na całym świecie potwierdzono ponad 1,6 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a z jego powodu zmarło około 95 tysięcy osób.