Klub z hiszpańskiej ekstraklasy rezygnuje z testów. Na rzecz potrzebujących

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Hiszpania jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych przez koronawirusa, epidemia nie omija też tamtejszej ekstraklasy piłkarskiej. Duży problem jest w Valencii. Przebadani zostali w niej wszyscy pracownicy i piłkarze. Aż 35 procent testów na obecność koronawirusa w klubie z Mestalla dało wynik pozytywny.

Duża liczba zakażonych jest też w Deportivo Alaves. W klubie z dolnych rejonów tabeli zdiagnozowano 15 przypadków: trzech piłkarzy z pierwszej drużyny, siedem osób ze sztabu i pięciu pracowników. W Alaves wszyscy poddali się testom dobrowolnie w ramach odpowiedzialności społecznej.

" Piłkarze nie mają żadnych symptomów "

Zgodnie z rozporządzeniem władz hiszpańskiej piłki kluby z Primera Division i Segunda Division mają łatwy dostęp do testów, co w czasach rosnącego zapotrzebowania jest wielkim przywilejem. Real Valladolid postanowił się nim podzielić z tymi, którzy testów potrzebują najbardziej.

- To prawda, że LaLiga dała nam możliwość przeprowadzenia testów. Ale nie ma przesłanek medycznych czy społecznych, żebyśmy ich potrzebowali. Piłkarze nie mają żadnych symptomów. Uważamy, że są grupy, którym testy są bardziej potrzebne. To one powinni mieć priorytet - poinformował w oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej David Espinar, dyrektor gabinetu prezydenta klubu.

Jak informuje "Marca", Real Valladolid jest jedynym klubem, który zrezygnował z testów.