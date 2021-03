Koronawirus dopadł piłkarzy lidera Serie A. "Natychmiastowe zawieszenie działań"

Inter Mediolan się napocił, ale przedłużył imponującą serię Choć Inter miał... czytaj dalej » To nie są wiadomości, na które czekał trener Antonio Conte oraz piłkarze i kibice Nerazzurrich.

W czwartek pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskali obrońca Stefan de Vrij i pomocnik Matias Vecino, dołączając tym samym do bramkarza Samira Handanovica (kapitana Interu) oraz obrońcy Danilo D'Ambrosio, którzy od środy przechodzą kwarantannę w domu.

W weekend nie zagrają, nie pojadą też na mecze reprezentacji

Lokalne władze zdrowotne zażądały odwołania meczu z Sassuolo, piłkarze zostaną też wycofani z reprezentacji swoich krajów.

"Po poinformowaniu o nowych pozytywnych przypadkach ATS w Mediolanie (organ ds. zdrowia) podjął decyzję o natychmiastowym zawieszeniu wszelkiego rodzaju działań zespołu na cztery dni, w tym w niedzielę 21 marca" - poinformował w oświadczeniu Inter.

"Mecz z Sassuolo, zaplanowany na sobotę 20 marca, ma zostać przełożony, a zawodnikom nie wolno wykonywać żadnych obowiązków związanych z powołaniem do ich drużyn narodowych" - dodano.

Władze Serie A jeszcze nie potwierdziły, że sobotni mecz zostanie przełożony.



Czekają już ponad 10 lat

Po 27 kolejkach Inter jest zdecydowanym liderem Serie A. Ma 65 punktów i o dziewięć wyprzedza lokalnego rywala - AC Milan. Gdyby drużyna Conte w pozostałych 11 seriach gier nie roztrwoniła przewagi, wówczas cieszyłaby się z pierwszego scudetto od 2010 roku.