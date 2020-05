Bunt w Hiszpanii. Piłkarze zbojkotowali trening

Kapitan Realu Madryt nawołuje do gry. "Kraj potrzebuje futbolu" - Piłkarze i... czytaj dalej » Hiszpańskie media informują, że to bojkot po tym, jak władze klubu nadal wypłacają im zaledwie 30 procent pensji, mimo że rząd powoli usuwa kolejne restrykcje, także te związane z uprawianiem sportu.

Zawodnicy FC Elche zgodzili się na warunki klubu, ale tylko do momentu wznowienia treningów. I chociaż wrócili do zajęć - w piątek przeszli testy na koronawirusa, potem przez dwa dni trenowali w klubie - to nadal otrzymują obniżone wynagrodzenie. Negocjacje z dyrektor generalną Patricią Rodriguez na razie nie dają rezultatów.

"Gra toczy się o znacznie ważniejsze rzeczy"

- Jesteśmy otwarci na rozmowy, a także propozycje. Chcemy dojść do porozumienia. Jestem zdumiona, że piłkarze zachowują się w ten sposób, tym bardziej, że sytuacja jest bardzo specyficzna i trudna. Jestem zresztą w tej samej sytuacji, co oni, ale też wiem, że gra toczy się o znacznie ważniejsze rzeczy - powiedziała.

W środę piłkarze zamiast na trening udali się do domów, informując, że tam odbędą ćwiczenia.



Elche's players have refused to train today in protest at their ERTE and 30% pay cuts not being lifted despite them being back at work. They believe they should have full pay now they have returned to work. pic.twitter.com/O8aZuNqnHx — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) May 13, 2020





Trenerem zespołu jest Jose Martin Rojo, znany bardziej jako Pacheta. W sezonie 2013/14 prowadził Koronę Kielce. Aktualnie Elche zajmuje szóste miejsce w tabeli Segunda Division z szansami na awans do elity.

Wrócą w czerwcu?

W Hiszpanii wznowienie rozgrywek piłkarskich ma nastąpić do 12 czerwca. Na razie nie jest to jednak termin potwierdzony przez rząd, dlatego władze lig czekają z oficjalnym komunikatem.

Pandemia spowodowana koronawirusem sprawiła, że sportowe wydarzenia na całym świecie zostały zawieszone. Teraz powoli następuje powrót do aktywności. Jako pierwsza z wielkich lig rozgrywki wznowi w ten weekend niemiecka Bundesliga. Wszystkie mecze będą się jednak odbywać bez udziału publiczności.



Na Covid-19 choruje na świecie prawie 4,4 mln ludzi, zmarło ponad 295 tys. W Hiszpanii sytuacja jest tragiczna. Stwierdzono już 271 tys. przypadków zachorowań, ponad 27,1 tys. osób zmarło.