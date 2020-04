Obawy w Barcelonie. "Nasi sportowcy nie są przyzwyczajeni do tak długiego przestoju"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Rozgrywki ligowe w Hiszpanii są zawieszone od 12 marca. Od tamtego czasu piłkarze skazani są jedynie na indywidualne treningi. Są to jednak głównie ogólne ćwiczenia, bez piłki i w warunkach domowych. Oznacza to, że z każdym kolejnym dniem izolacji coraz większy ból głowy mają trenerzy przygotowania fizycznego, którzy z niepokojem obserwują, jak spadają parametry dotyczące bieżącej dyspozycji fizycznej w cotygodniowych ocenach.

"Przygotowani jedynie na 30 procent"

- Jeśli czas izolacji wydłuży się do 60 dni, będzie to już bardzo długi okres, a ponowne przystosowanie się do warunków regularnych treningów i meczów może być bardzo trudne - powiedział Soto, cytowany przez dziennik "AS".

60 dni, o których mówi trener od przygotowania fizycznego w Barcelonie, upłynie 13 maja. - Nasi sportowcy nie są przyzwyczajeni do tak długiego przestoju - stwierdził.

Gazeta podkreśla, że niemożność wychodzenia na zajęcia na świeżym powietrzu negatywnie wpływa na kondycję fizyczną i mentalną piłkarzy. "Ostatnie badania wskazują, że zawodnicy są przygotowani jedynie na około 30% w stosunku do tego, w jakiej formie powinni być na tym etapie sezonu. Chodzi o to, by odzyskać pozostałe 70% w miesiąc" - zdradzają dziennikarze.

Wrócą za miesiąc?

Do zakończenia sezonu ekstraklasy pozostało 11 kolejek. Liderem tabeli jest Barcelona - 58 pkt, przed Realem - 56 i Sevillą - 47.

La Liga i federacja hiszpańska są zgodne co do tego, że chcą zakończyć sezon 2019/20. Kilkanaście dni temu prezes pierwszej z nich - Javier Tebas - przyznał, że jego życzeniem jest wznowienie sezonu 28-29 maja, 6-7 czerwca lub 28 czerwca.



Hiszpania jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 krajów na świecie. Łącznie od początku epidemii wskutek infekcji odnotowano 22 902 zgonów.

