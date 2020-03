Włoski mistrz świata o sytuacji w Chinach. "To musi dać nam nadzieję"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Osoby, które w ostatnim czasie przebywały w Chinach i trafiły na obserwację do polskich szpitali są zdrowe. Badania wykluczyły obecność koronawirusa. Na wynik czeka jeszcze grupa trzydziestu Polaków ewakuowanych z Chin, która do kraju trafiła w niedziele wieczorem. Pacjenci są pod stałą obserwacją lekarzy. Na ten moment nikt nie ma objawów zakażenia, ale lekarze ostrzegają, że symptomy mogą pojawić się nawet po 14 dniach.

Włoch, który od 2016 roku jest związany z Chinami, opublikował na swoim Instagramie film prosto ze swojego roweru. W tle widać spacerujących ludzi, oczywiście w maseczkach.

"Jak widać, ludzie wracają do normalnego życia. Wychodzę na rower. Jest maska, są okulary i kask" - mówi na nagraniu Cannavaro.



"Supermaska i kask" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Kolejny przykład

Okrycie twarzy byłego piłkarza, trzeba przyznać, że jest bardzo oryginalne. "Supermaska i kask" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

To już kolejny dowód pokazany przez 46-latka, że chociaż słyszy się w Chinach o kolejnych zakażeniach koronawirusem, sytuacja powoli stabilizuje się w tym kraju.

- Dla mnie kwarantanna już się zakończyła. Poszedłem rano na zakupy, do banku i na lunch. Ludzie zachowują wiele środków ostrożności, wciąż jest duża uwaga poświęcona wirusowi, ale ogólnie życie wraca do normy, więc to musi dać nam nadzieję, że podobnie będzie we Włoszech - mówił kilka dni temu mistrz świata z 2006 roku, a obecnie trener Guangzhou Evergrande.



- Dla mnie kwarantanna już się zakończyła. Poszedłem rano na zakupy, do banku i na lunch. Ludzie zachowują wiele środków ostrożności, wciąż jest duża uwaga poświęcona wirusowi, ale ogólnie życie wraca do normy, więc to musi dać nam nadzieję, że podobnie będzie we Włoszech - mówił kilka dni temu mistrz świata z 2006 roku, a obecnie trener Guangzhou Evergrande.





Z Chin do Włoch

W całych Chinach bilans ofiar śmiertelnych wynosi teraz 3300. Liczba osób zainfekowanych wzrosła do 81 439. Z kolei we Włoszech zanotowano dotąd 10 023 zgony z powodu epidemii, najwięcej na świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 92 472.