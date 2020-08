Koronawirus w szatni Barcelony

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

Lizbona gotowa. Cztery dni, cztery ćwierćfinały Ligi Mistrzów To będą cztery... czytaj dalej » "Wtorkowe badania dziewięciu piłkarzy, którzy mają rozpocząć przygotowania do sezonu, dały jeden pozytywny wynik. Osoba zakażona nie ma żadnych objawów, jest zdrowa i poddana izolacji w domu. Zawodnik nie miał kontaktu z nikim z zespołu, który w czwartek odleci do Lizbony" – oświadczyła Barcelona na swojej stronie.

Nie wiadomo, co na to UEFA i czy zapewnienia klubu wystarczą.

Od środy do soboty w stolicy Portugalii odbędą się mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów 2019/20. Pierwszego dnia na boisko wybiegną piłkarze Atalanty Bergamo i Paris Saint-Germain.

Barcelona zagra w piątek z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego.

Jeden z dziewięciu

Nazwiska gracza z koronawirusem nie podano. Wiadomo, że dziewiątka, o której mowa, to: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Moussa Wague, Carles Alena, Rafinha, Juan Miranda i Oriol Busquets.

Wszyscy wrócili z urlopów i mieli w ośrodku treningowym Barcelony rozpocząć przygotowania do nowego sezonu.

Testom miano poddać wszystkie osoby z klubu, które miały w ostatnich dniach kontakt z zainfekowanym piłkarzem.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:

środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain

czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt

piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium

sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon