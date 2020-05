Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Rozgrywki Premier League zostały wstrzymane ponad dwa miesiące temu. Nadal nie wiadomo, kiedy mogłyby zostać wznowione, ale w poniedziałek rząd brytyjski wyraził zgodę na powrót zawodowego sportu od 1 czerwca, o ile koronawirus nie będzie się bardziej rozprzestrzeniać.

Nie wszystkim piłkarzom spodobała się ta informacja. I nie ma się co dziwić. Wielka Brytania jest najmocniej dotkniętym pandemią krajem w Europie. Zanotowano tam ponad 32 tysiące zgonów.

- Rząd mówi, że powrót do gry podniesie morale narodu. Gów** mnie obchodzi morale, kiedy zagrożone jest ludzkie życie - tak decyzję rządu skomentował Danny Rose, piłkarz Newcastle United. Rząd dał zgodę, angielski piłkarz oburzony. "To jakiś kiepski żart" Nie wszystkim... czytaj dalej »

"Musimy dać wszystkim pewność"

W tej sprawie wypowiedział się też szef związku zawodowego piłkarzy w Anglii. - To nie jest łatwe, gdy najpierw przez ponad sześć tygodni kazano nam siedzieć w izolacji, a za chwilę słyszymy o złagodzeniu tych ograniczeń - stwierdził Taylor w rozmowie ze Sky Sports.



- Piłkarze nie chcą być postrzegani jak świnki morskie i to dotyczy wszystkich osób uprawiających profesjonalny sport. Chodzi o zachowanie w tym wszystkim jednocześnie równowagi bezpieczeństwa i powrotu do normalności - dodał.

Dane opublikowane w Anglii pokazują, że koronawirus jest groźniejszy dla czarnoskórych, Azjatów oraz mniejszości etnicznych. - Musimy dać wszystkim pewność, że każdy środek bezpieczeństwa został podjęty w ich imieniu - podkreślił Taylor.