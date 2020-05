Rząd dał zgodę, angielski piłkarz oburzony. "To jakiś kiepski żart"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Rozgrywki Premier League zostały wstrzymane ponad dwa miesiące temu. Nadal nie wiadomo, kiedy mogłyby zostać wznowione, ale trwają w tym kierunku intensywne rozmowy. W poniedziałek rząd brytyjski wyraził zgodę na powrót zawodowego sportu od 1 czerwca, o ile koronawirus nie będzie się bardziej rozprzestrzeniać. Zielone światło dla piłki w Anglii. Ale jeszcze nie w tym miesiącu Najwcześniej od... czytaj dalej »

"To powinna być ostatnia rzecz"

- Rząd mówi, że powrót do gry podniesie morale narodu. Gó**o obchodzi mnie morale, kiedy zagrożone jest ludzkie życie. O powrocie do gry nie powinno się nawet mówić, dopóki liczba zakażeń i zgonów znacznie nie spadnie. Plan wznowienia rozgrywek to kiepski żart - powiedział wypożyczony z Tottenhamu do Newcastle Rose podczas rozmowy na Instagramie z piosenkarzem Don-E.



W Wielkiej Brytanii zanotowano ponad 223 tysięcy zakażeń koronawirusem i ponad 32 tysiące zgonów.



- To wszystko bardzo mnie smuci. Piłka nożna powinna być ostatnią rzeczą, jaką teraz należy się przejmować. W piątek przeszedłem test na koronawirusa. Zobaczymy jaki, da wynik - zdradził Rose.



W tabeli zdecydowanym liderem jest Liverpool. Po 29 kolejkach aż o 25 punktów wyprzedza drugi Manchester City.