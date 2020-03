"Przyznanie mistrzostwa Liverpoolowi byłoby niesprawiedliwe"

Rooney grzmi. "Jeśli ktoś z mojej rodziny zachoruje, nie wybaczę" Z powodu... czytaj dalej » Zmagania z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano na razie do 3 kwietnia, w momencie, gdy większość zespołów ma za sobą 29 z 38 zaplanowanych kolejek. Szanse na to, aby sezon dobrnął do finiszu są niewielkie. "Niedokończenie rozgrywek to opcja ostateczna. Trzeba przeanalizować każdy możliwy scenariusz, nawet, jeśli miałoby to opóźnić start następnego sezonu" – uważa Shearer.

Jeden ze scenariuszy nakreślono w "The Telegraph". Według niego mistrzostwo powinno zostać przyznane Liverpoolowi.

"Nie ma mowy o wyłanianiu zwycięzców i przegranych"

Drużyna prowadzona przez trenera Juergena Kloppa prowadzi w tabeli z 25 punktami przewagi nad drugim Manchesterem City i właśnie dlatego reszta klubów nie ma z takim rozwiązaniem żadnego problemu. Nie wszyscy są jednak zdania, że byłoby to w porządku. Według Shearera sytuacja jest wyjątkowa, ale opcja może być tylko jedna.

"Jeśli zapadnie decyzja, o tym, że rozgrywki zostają zakończone, nie ma mowy o wyłanianiu zwycięzców i przegranych. To byłoby okropne dla kilku klubów, dla Liverpoolu w szczególności. Ale to jedyne wyjście" – napisał Anglik.

"Wręczenie mu [Liverpoolowi – red.] tytułu byłoby niesprawiedliwe, nawet jeśli oczywiste jest, że nikt ich nie dogoni. Brakuje im sześciu punktów, nie mają ich i dlatego rozgrywki powinny zostać wyzerowane i uznane za nieważne. Co innego, gdyby zawieszono je w momencie, kiedy mieliby już wystarczającą do tytułu liczbę punktów. Tak nie jest, więc jakkolwiek straszny byłby to scenariusz, jest to jedyna opcja" – dodał.

Szansa na 19. tytuł

Liverpool ma szansę sięgnąć po swoje 19. mistrzostwo kraju.

Razem z Manchesterem United (20) jest pod tym względem najbardziej utytułowanym klubem w Anglii. Tyle że w mieście Beatlesów z wygrania angielskiej ekstraklasy po raz ostatni cieszono się trzydzieści lat temu. W tym czasie Czerwone Diabły świętowały aż trzynastokrotnie.

W Wielkiej Brytanii z powodu pandemii zmarło do poniedziałkowego poranka 35 osób.