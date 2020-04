Budują stadiony na mundial, wśród nich są setki zakażonych. "Warunki higieniczne nie do zniesienia"

Temat wraca jak bumerang. Ostatnio za sprawą dokumentu niemieckiej telewizji WDR, która ujawniła, że tysiące imigrantów zostało w zeszłym miesiącu zamkniętych w dawnej strefie przemysłowej dzielnicy Dauhy. To tam powstały dla nich obozy, w których mieszkają w klitkach, ściśnięci nawet po osiem osób, bez wystarczającej ilości jedzenia i wody pitnej.

Jak w więzieniu

Ronaldinho zamienił areszt na hotel. Pomogło wpłacenie potężnej kaucji Były brazylijski... czytaj dalej » Pracownicy z Nepalu, Bangladeszu i krajów afrykańskich opowiedzieli, że nie mogą nigdzie się ruszyć. Czują się jak w więzieniu, zresztą są pilnowani przez policjantów. Mówiąc o swoim dramacie, poprosili o zachowanie anonimowości. Obawiają się zemsty, przede wszystkim martwią się o wypłaty.

W programie WDR "Sport Inside" podano, że na tym terenie odnotowano ponad 500 przypadków zakażeń koronawirusa.

Amensty International, organizacja broniąca praw człowieka, jest tym stanem rzeczy zaniepokojona. - Warunki higieniczne i sanitarne są tam nie do zniesienia. Nie można zachować odpowiedniego dystansu, bo zwyczajnie brakuje miejsca - mówiła Regina Spottl, zajmująca się krajami Zatoki Perskiej, cytowana przez austriacką gazetę "Kurier".

W Katarze odnotowano do tej pory ponad 1800 przypadków zakażeń, a z powodu koronawirusa zmarły cztery osoby. Według władz większość zachorowań stwierdzono właśnie w strefie przemysłowej.

Rządowe restrykcje

Mimo to praca na budowach obiektów na potrzeby piłkarskiego mundialu wre. A katarski rząd broni się.

We wtorkowym oświadczeniu dla agencji Associated Press poinformował, że wdrożył szeroko zakrojone środki w celu ochrony pracujących imigrantów przed koronawirusem. Dodano, że zakażeni pracownicy mają zapewnioną bezpłatną opiekę zdrowotną, dostali też gwarancję otrzymania wynagrodzeń. Dla pozostałych zorganizowano codzienną dostawę żywności i sprzętu ochronnego (maski, rękawiczki czy środki dezynfekujące).



Trotz Coronakrise gehen die Arbeiten auf den Baustellen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar weiter. Menschenrechtsexperten kritisieren dieses Vorgehen. Corona trifft die Gastarbeiter vor Ort besonders hart.https://t.co/oeTrSi7c6M#Qatar2022 — Sportschau (@sportschau) April 7, 2020

Wprowadzono również ograniczenia w pokojach noclegowych - mogą tam przebywać maksymalnie cztery osoby i obowiązkowe zachowanie dystansu podczas prac, m.in. pojemność autobusów, wykorzystywanych do transportu pracowników, ograniczono do 50 procent.

- Katar podjął zobowiązania, które bardziej niż kiedykolwiek muszą być zrealizowane - stwierdził Michael Page z Human Rights Watch.

Kontrowersyjny gospodarz

Prezydent UEFA: Liverpool zdobędzie tytuł w ten czy inny sposób Rozgrywki... czytaj dalej » Wybór Kataru na gospodarza MŚ 2022 od początku wywoływał kontrowersje. Arabską kandydaturę, która pokonała oferty USA, Australii oraz Korei Południowej i Japonii, oskarżano, że wygrała dzięki korupcji. Między innymi z tego powodu z funkcji szefa FIFA zrezygnował Sepp Blatter. Szwajcar zdążył jednak przyznać, że powierzenie organizacji Katarowi było błędem, choć światowa federacja pod jego kierownictwem w śledztwie w 2014 roku nie dopatrzyła się nadużyć.

Ostatnio prokuratura USA postawiła zarzuty członkom Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, którzy według jej ustaleń w 2010 w głosowaniu na gospodarzy turnieju w 2018 i 2022 roku wsparli Rosję i Katar w zamian za łapówki.

Mundial w Katarze rozpocznie się nietypowo - 21 listopada, a zakończy 18 grudnia. Termin przeniesiono na zimę, bo latem, kiedy do tej pory odbywały się turnieje MŚ, na Półwyspie Arabskiej panują mordercze temperatury.