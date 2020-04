Sześć tygodni kwarantanny i nic. Paulo Dybala nadal z pozytywnym wynikiem

We Włoszech mogą znów trenować. Do restartu rozgrywek wciąż daleko Premier Włoch... czytaj dalej » Argentyńczyk dowiedział się o zakażeniu w sobotę 21 marca. Tego samego dnia tę informację uzyskała również jego partnerka Oriana Sabatini. Para nie miała jednak żadnych objawów. Wręcz przeciwnie, oboje czuli się bardzo dobrze.

Dybala później mówił o problemach z oddychaniem i bólach mięśni, które pojawiły się po kilku dniach. Oprócz napastnika w zespole z Turynu zakażeni byli jeszcze Daniele Rugani i Blaise Matuidi.

Jak poinformowali dziennikarze hiszpańskiej telewizji "El Chiringuito", zawodnik miał przeprowadzone już cztery testy na obecność SARS-CoV-2 i wszystkie dały wynik pozytywny. Wobec tego konieczne jest przedłużenie izolacji, która trwa już sześć tygodni. 26-letni piłkarz na razie nie potwierdził tych informacji.

Wątpliwe treningi

Wobec tego Dybala najprawdopodobniej będzie musiał przejść badanie krwi, pokazujące czy jego organizm zaczął w ogóle wytwarzać przeciwciała.

Juve planuje niebawem planuje powrót do treningów, aby odpowiednio przygotować się do wznowienia rozgrywek. Na tę chwilę nie ma gwarancji, że argentyński napastnik dołączy do drużyny.

W tym sezonie reprezentant Argentyny był ważnym ogniwem zespołu prowadzonego przez Maurizio Sarriego. W 34 meczach zdobył 13 bramek i zaliczył 12 asyst.

Gwiazdor "Starej Damy" nie jest jedynym zawodnikiem występującym w Serie A, który dość długo zmaga się z koronawirusem. Bramkarz Atalanty Marco Sportiello najpierw uzyskał wynik pozytywny testu, następnie negatywny i znów pozytywny.