Włosi chcą grać, ekspert od zdrowia przeciwny

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Z powodu epidemii koronawirusa we Włoszech wszystkie wydarzenia sportowe we Włoszech zostały wstrzymane i odwołane. Nie ominęło to także rozgrywek Serie A.

Wszystkie wydarzenia sportowe we Włoszech zawieszone

Najpierw testy, później gra. Seria A ruszy w maju? Włochy to w tym... czytaj dalej » - Oczywiste jest, że decyzja należy do polityków. Ale jest to sport wymagający kontaktów, które mogą wiązać się z pewnym ryzykiem zarażenia – przyznał Rezza podczas codziennej konferencji prasowej tamtejszej obrony cywilnej dotyczącej epidemii.

Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej zostały przerwane 9 marca. Federacja, liga i większość klubów Serie A mają nadzieję, że sezon dobiegnie końca pomimo epidemii, w wyniku której zmarło ponad 20 tysięcy ludzi w tym kraju.



- Słyszałem, że niektórzy sugerują ściślejszy nadzór z powtarzającymi się testami co ileś dni dla zawodników. Ale szczerze mówiąc, jest to hipoteza, która wydaje mi się nieco przesadna. Poza tym, wkrótce będzie już maj - zaznaczył lekarz.



- Gdybym miał dziś wydać opinię techniczną, szczerze - nie byłaby to opinia pozytywna. Ta zależeć będzie oczywiście od decyzji polityków - podkreślił, dodając jednocześnie, że wyraził swoją "osobistą opinię".

Chcą zacząć od testów

Przymusowa kwarantanna wprowadzona przez włoski rząd obowiązuje na razie do 3 maja. Jak donoszą media, włoska federacja i liga mają nadzieję, że już następnego dnia (czyli 4 maja) kluby rozpoczną treningi, a pod koniec miesiąca wznowione zostaną rozgrywki.



Na środę zaplanowano spotkanie, które ma zorganizować federacja, w celu opracowania protokołu medycznego dotyczącego wznowienia treningów i meczów.



- Mamy nadzieję, że zaczniemy na początku maja od testów, które sprawdzą, czy gracze mają negatywny wynik i czy można wznowić treningi – przyznał niedawno prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Gravina w Sky Sport.



Do końca sezonu Serie A pozostało 12 kolejek oraz cztery spotkania, które zostały przełożone z 22 lutego. Natomiast rozgrywki o Puchar Włoch wstrzymano po pierwszych meczach półfinałowych.