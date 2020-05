Łamany zakaz za zakazem, przerwane badanie. Afera w klubie Piątka

Działacze dyscyplinują kluby: nie ujawniajcie wyników testów na koronawirusa Władze... czytaj dalej » Bundesliga powoli, ale przygotowywała się do powrotu do normalności i wznowienia rozgrywek. Wśród potencjalnych terminów wymieniano nawet te majowe. Wybryk Kalou może jednak wszystkie plany organizatorów pogrzebać.

Były zawodnik Chelsea przeprowadził na swoim koncie na Facebooku transmisję, na której wielokrotnie nie stosuje się do zaleceń dystansu społecznego w trakcie epidemii koronawirusa. Zawodnicy złamali zasadę nieprzebywania wspólnie w jednej szatni, ale na tym nie koniec.

Napastnik przybijał powitalne piątki z kilkoma klubowymi kolegami, przerwał też badanie Jordana Torunarighi na obecność wirusa SARS-CoV-2. Co więcej, w trakcie nagrania lekarz stanowczo doradza piłkarzowi, aby ten nie przebywał w pomieszczeniu w trakcie robienia testu, ale ten nic sobie z tych próśb nie robił.

To woda na młyn krytyków wznowienia Bundesligi w połowie maja. Kiedy i czy w ogóle do startu dojdzie, decyzja zapadnie w środę.

Źródło: Getty Images Kalou został zawieszony

Narzekali na cięcia

Podczas filmu nie zabrakło też innego wizerunkowego strzału w stopę dla klubu. Kalou rozmawiał w szatni z Vedadem Ibiseviciem na temat niezadowolenia piłkarzy wynikającego z obniżek pensji wywołanych pandemią.

Salomon #Kalou shared a video while the team complain about the salary cut at #Hertha. Players in the dressing room also not respecting the rules like social distancing. https://t.co/euF5VyjPbb — Francesco Porzio (@fraporzio95) May 4, 2020

Szybka reakcja klubu

Choć doświadczony gracz dość szybko zreflektował się i usunął wideo z sieci, to nie był w stanie zatrzymać efektu kuli śnieżnej. O nagraniu zrobiło się głośno także poza Niemcami.

Klub w końcu zawiesił Kalou w prawach piłkarza.

"Na nagraniu piłkarze klubu złamali przepisy higieny i dystansu społecznego. Chcielibyśmy, aby była to wpadka jednego piłkarza, ale fakt reakcji innych na inicjatywę jednego kolegi pokazuje, że musimy być bardziej czuli na przestrzeganie wszystkich obostrzeń społecznych. Nagraniem tym Kalou złamał podstawowe zasady działania wewnątrz zespołu i zachował się w sposób nieadekwatny do obecnej sytuacji i niezgodny z wartościami wyznawanymi przez klub. Hertha zawiesza piłkarza ze skutkiem natychmiastowym" – napisano w komunikacie, który znalazł się na stronie klubu.



Stellungnahme von Hertha BSC zum Facebook-Video von Salomon Kalou: https://t.co/waLnJcDvCx#hahohepic.twitter.com/YmiRQRCP5I — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 4, 2020

"Nagrania niedopuszczalne"

To władze niemieckiej ligi piłkarskiej (DFL) zażądały od klubów testów na koronawirusa w związku z planowanym powrotem do gry. Dlatego też reakcja DFL na zachowanie zawodnika berlińczyków nie mogło być inne.

"Nagrania Salomona Kalou z szatni Herthy są absolutnie niedopuszczalne. Nie może być na to tolerancji – także w odniesieniu do zawodników i klubów, którzy stosują się do wytycznych, ponieważ rozumieją powagę sytuacji" – napisano w oficjalnym komunikacie na Twitterze spółki zrzeszającej Bundesligę i niższe ligi w Niemczech.