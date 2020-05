Puste trybuny, rząd wypłaci rekompensatę. "To my zamknęliśmy stadiony"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Zidane w rękawiczkach i z maską. Real wrócił do treningów Real jako ostatni... czytaj dalej » - Kluby tracą pieniądze z powodu decyzji rządu, który w marcu zakazał imprez sportowych albo zadecydował o braku publiczności. To my zamknęliśmy stadiony, więc to my musimy pokryć straty - powiedział minister kultury i sportu Abid Raja.



W poniedziałek w dresie uczestniczył w treningu klubu Odds BK na stadionie Skagerak Arena w Skien.

Program rekompensaty

Na antenie telewizji NRK sprecyzował, że obecny program rekompensaty dla sportu w wysokości 100 milionów euro trwa do 15 czerwca i obejmuje m.in. straty za bilety za odwołane mecze.



- Liga ma jednak ruszyć 16 czerwca, lecz bez publiczności, więc do końca maja ustalimy kolejne wsparcie finansowe, dotyczące tzw. imprez rozegranych częściowo, tak aby rekompensaty były wypłacane od pierwszego meczu - dodał Raja.



Wypłaty będą obliczane według średniej publiczności na meczach klubów dwóch najwyższych lig w ubiegłym sezonie.