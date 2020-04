Rząd chce przedłużyć kadencje prezesów w związkach sportowych. Boniek: to mądra decyzja

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

- Na dzisiaj nie jestem w stanie przeanalizować i określić do końca, jakie to będą straty, bo nie mamy sytuacji, że mamy prognozy, kiedy to się skończy - mówi o wpływającej na sport pandemii Zbigniew Boniek

Nadzieja jest taka, że uda się coś zagrać pod koniec maja, na początku czerwca. Im szybciej by do tego doszło, tym mniejsze będą reperkusje finansowe, które będą wszystkich dotyczył - mówił prezes PZPN.

- UEFA nie mogła zrobić niczego innego, przyjęła taktykę obronną. Co więcej, uważam, że Euro w przyszłym roku jest też zagrożone. Formuła przewiduje rozegranie turnieju w 12 państwach, a nikt nie zagwarantuje, że do tego czasu zaraza zostanie zwalczona we wszystkich krajach, gdzie mają odbyć się mecze - przyznał Zbigniew Boniek

- To mądra decyzja, podjęta z myślą przede wszystkim o związkach sportowych, których dyscypliny wchodzą w skład programu igrzysk olimpijskich. Dokonywanie zmian kilka miesięcy przed tą imprezą byłoby dla federacji dużym problemem. Dlatego stworzono bardzo logiczną ustawę, porządkującą te sprawy - stwierdził Boniek.

Budują stadiony na mundial, wśród nich są setki zakażonych. "Warunki higieniczne nie do zniesienia" Brak wody pitnej... czytaj dalej » Kadencja władz wielu związków sportowych dostosowana jest do cyklu olimpijskiego, a wybory odbywają się zazwyczaj jesienią po igrzyskach letnich oraz wiosną - po zimowych. W tym roku ze względu na pandemię choroby COVID-19 dwie największe imprezy sportowe zaplanowane na lato - piłkarskie mistrzostwa Europy oraz igrzyska w Tokio - zostały przeniesione na rok 2021.

Boniek dłużej prezesem?



We wtorek Sejm skierował do komisji finansów publicznych rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w czasach rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jeden z punktów projektu dotyczy kadencji władz polskich związków sportowych i brzmi: "W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do 31 grudnia 2020 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu do 30 września 2021 r.".

Prezes PZPN zastrzegł, że piłkarska federacja nie miała w tym swojego interesu.

- Dlaczego nikt nie dzwoni do prezesów kilkudziesięciu innych związków, tylko wszyscy patrzą na PZPN? Nie składaliśmy wniosków. To nie my jesteśmy powodem powstania tej ustawy, lecz koronawirus - podkreślił Boniek.

"Oczekuję odpowiedzi na pytania"

Jak dodał, przy okazji tego projektu pojawia się kilka istotnych pytań.

PZPN zachęca do mycia rąk, Boniek z kolejnym wyzwaniem. "To wcale nie takie proste" Ostatnie dni są... czytaj dalej » - Po pierwsze, czy kadencja kolejnych władz, która rozpocznie się jesienią 2021 roku, będzie trzyletnia czy czteroletnia? Bo jeżeli miałaby być czteroletnia i kończyć się półtora roku np. po następnych igrzyskach (planowanych na 2024 - red), to chyba trochę za późno. Druga sprawa - co z wyborami np. w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej? Tam kadencje prezesów też upływają w tym roku, a trudno będzie przeprowadzić zdalnie wybory. Jeżeli wygasną kadencje, prezydenci miast mogą ustanowić tam kuratorów. Dlatego oczekuję jeszcze odpowiedzi na te pytania - przyznał Boniek.

Jak zaznaczył, na razie nie wiadomo, jak do ustawy odniesie się Polski Związek Piłki Nożnej. W tym roku wygasa druga czteroletnia kadencja obecnego prezesa i jesienią miały odbyć się wybory nowego szefa piłkarskiej federacji.

- Porozmawiamy z prezesami wojewódzkich ZPN i członkami zarządu. My planowaliśmy wybory na końcówkę października tego roku. Może wśród naszych działaczy pozostanie chęć utrzymania tej daty? Zobaczymy, będziemy o tym dyskutować. Ogólnie uważam jednak tę ustawę za jak najbardziej słuszną i korzystną dla polskiego sportu. Dzięki temu nie będzie bałaganu w poszczególnych federacjach - zakończył Boniek.